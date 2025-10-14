Σοκ στην Ιταλία: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες σε επιχείρηση έξωσης - Οι ένοικοι ανατίναξαν το σπίτι

Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ιταλία, όταν ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε ολοσχερώς ένα σπίτι, προκαλώντας τον θάνατο τριών καραμπινιέρων και τον τραυματισμό 13 ακόμη στρατιωτικών και αστυνομικών.

Η έκρηξη συνέβη στο Castel D’Azzano, κοντά στη Βερόνα κατά τη διάρκεια επιχείρησης έξωσης, σε ένα σπίτι όπου είχαν ταμπουρωθεί τρία αδέλφια, γνωστά στις αρχές για προηγούμενα παρόμοια επεισόδια, μετέδωσε το πρακτορείο Ansa.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυνάμεις των Καραμπινιέρων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής είχαν μεταβεί στο σημείο για να εκτελέσουν διαταγή εκκένωσης του ακινήτου, στο οποίο κατοικούσαν ο Franco, ο Dino και η Maria Luisa Ramponi, τρία αδέλφια γύρω στα 60, αγρότες και κτηνοτρόφοι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι αρχές είχαν προσπαθήσει επανειλημμένα να πραγματοποιήσουν την έξωση, χωρίς επιτυχία, καθώς τα τρία αδέλφια είχαν στο παρελθόν απειλήσει να ανατιναχτούν ανοίγοντας φιάλες αερίου.

Το πρωί της Τρίτης, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε μια νέα, ενισχυμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων των Καραμπινιέρων και της αντιτρομοκρατικής, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να προσεγγίσουν το σπίτι ειρηνικά, όμως οι ένοικοι αρνήθηκαν να ανοίξουν. Μερικοί άνδρες ανέβηκαν στην οροφή για να επιχειρήσουν πρόσβαση από ψηλά, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν προς την μπροστινή πόρτα.

Όταν η ομάδα εισέβαλε, διαπιστώθηκε έντονη μυρωδιά αερίου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μόλις άνοιξε η πόρτα, σημειώθηκε ισχυρότατη έκρηξη. Το σπίτι ανατινάχθηκε, καταρρέοντας μέσα σε δευτερόλεπτα και θάβοντας κάτω από τα συντρίμμια τους άνδρες που βρίσκονταν στην είσοδο. Οι πυροσβέστες που βρίσκονταν ήδη στο σημείο προσπάθησαν να προσεγγίσουν το κτίριο, ωστόσο οι φλόγες ήταν ανεξέλεγκτες.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε παράθυρα σε γειτονικά σπίτια. Ολόκληρο το οίκημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο. Ένας από τους τρεις νεκρούς καραμπινιέρους ανασύρθηκε από τα ερείπια, ενώ άλλοι 13 στρατιώτες και αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία της περιοχής. Ανάμεσά τους και μία γυναίκα, μέλος της οικογένειας Ramponi, η οποία υπέστη εγκαύματα.

Μετά την έκρηξη, δύο από τα τρία αδέλφια συνελήφθησαν ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει μέσα από τα χωράφια και αναζητείται από τις αρχές. Σύμφωνα με τον επικεφαλής εισαγγελέα της Βερόνα, Ραφαέλε Τίτο, οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. «Είναι μια απίστευτη τραγωδία, μια παράλογη συμπεριφορά. Οι αστυνομικοί ενήργησαν με τον μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό και εξοπλισμό, όμως το αποτέλεσμα ήταν απρόβλεπτο και οδυνηρό», δήλωσε ο ίδιος.

Πηγές της εισαγγελίας αναφέρουν ότι είχε εκδοθεί διάταγμα έρευνας για πιθανή κατοχή εκρηκτικών υλικών ή αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών. Στο σημείο είχαν μεταβεί και ειδικές μονάδες αντιμετώπισης εκρηκτικών κινδύνων, καθώς υπήρχε ανησυχία ότι οι ένοικοι θα μπορούσαν να προβούν σε ακραίες ενέργειες, όπως είχαν απειλήσει στο παρελθόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι έκανε λόγο για «τρομερό φόρο αίματος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Τη στιγμή της επέμβασης, η μυρωδιά του αερίου ήταν εμφανής και μέσα σε δευτερόλεπτα σημειώθηκε η έκρηξη. Είναι μια φρικτή απώλεια για την αστυνομική μας οικογένεια», τόνισε.

Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέττο, με μήνυμά του, τίμησε τη μνήμη των τριών πεσόντων καραμπινιέρων οι οποίοι «θυσίασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους στο όνομα της πατρίδας».

Το συνδικάτο των Καραμπινιέρων εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας ότι «οι συνάδελφοι αυτοί υπηρέτησαν με ταπεινότητα, αφοσίωση και αλτρουισμό, τιμώντας τη στολή ακόμη και με την υπέρτατη θυσία».

Η οικογένεια Ramponi δεν ήταν άγνωστη στις αρχές. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του περασμένου έτους είχαν σημειωθεί δύο παρόμοια περιστατικά, όταν τα αδέλφια, αντιμέτωπα με απειλή έξωσης, είχαν ανοίξει φιάλες αερίου μέσα στο σπίτι τους, απειλώντας να το ανατινάξουν. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρχές είχαν καταφέρει να αποτρέψουν τα χειρότερα, μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: iefimerida.gr