Φρίκη με 36χρονη στη Βραζιλία που σκότωνε γιατί το... απολάμβανε - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

Ανατριχίλα έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη μιας 36χρονης η οποία δηλητηρίασε 4 ανθρώπους μέσα σε 5 μήνες γιατί, κατά τις αρχές, «απολάμβανε να σκοτώνει».

Η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ είχε, μάλιστα, προετοιμαστεί για τις πράξεις της κάνοντας «πρόβα» φρίκης σκοτώνοντας 10 σκύλους για να δοκιμάσει τη δύναμη του δηλητηρίου που στη συνέχεια χρησιμοποίησε στα θύματά της.

Το πρώτο θύμα της 36χρονης πιστεύεται ότι είναι ο Μαρσέλο Φονσέκο ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο. Η Φερνάντεζ είχε μετακομίσει στο σπίτι του προσποιούμενη ότι ήταν ενοικιάστρια, αλλά μέσα σε τέσσερις ημέρες τον δηλητηρίασε και άφησε το πτώμα του να σαπίσει.

Το επόμενο θύμα ήταν ο Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ αφού ήρθε σε επαφή σε μια εφαρμογή γνωριμιών τον Απρίλιο με τον άτυχο άνδρα να βρίσκεται νεκρός μετά από ένα καφέ στο σπίτι της 36χρονης. Τότε, σύμφωνα με την αστυνομία, η Φερνάντεζ είχε προσπαθήσει να ενοχοποιήσει τον πρώην φίλο της, έναν στρατιωτικό αξιωματικό, πλαστογραφώντας σημειώσεις και φτιάχνοντας ένα υποτιθέμενο δηλητηριασμένο κέικ.

Τα κίνητρα της Φερνάντεζ παραμένουν ασαφή, με εκπρόσωπο της αστυνομίας να δηλώνει ότι «η Άνα Πάουλα απολαμβάνει να σκοτώνει. Το κίνητρό της δεν έχει πραγματικά σημασία - θέλει να σκοτώνει». Όπως εξήγησε η 36χρονη ήταν η τελευταία με την οποία είχαν συναντηθεί τα τέσσερα θύματα και η πρώτη που κάθε φορά καλούσε την αστυνομία, ενώ χρησιμοποίησε διαφορετικές στρατηγικές για να πλησιάσει τους «στόχους» της.

➡️ Ana Paula Veloso Fernandes foi presa em setembro, suspeita de envenenar quatro pessoas entre janeiro e abril de 2025. Segundo a Polícia Civil, ela contava com a parceria de Michele Paiva da Silva, que foi presa em outubro. As duas trocavam mensagens sobre como cometer os… pic.twitter.com/zhSdnG2MEs — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2025

Στα θύματα της Φερνάντεζ είναι και ένας 65χρονος τον οποίο δηλητήριασε με φαγητό. Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για τον Νιλ Κορέια Ντα Σίλβα, τον πατέρα συμφοιτήτριάς της για τον οποίο πήρε 620 ευρώ.

Τελευταία δολοφονία για την οποία κατηγορείται η Φερνάντεζ είναι αυτή ενός 21χρονου Τυνήσιου με τον οποίο είχε ερωτική σχέση. Η 36χρονη ενημέρωσε τις αρχές για τον θάνατο του Χάιντερ Μχαζρές τον Μάιο, μετά από τον χωρισμό τους, όπου προσποιήθηκε ότι ήταν έγκυος και φέρεται να τον δηλητηρίασε με ένα μιλκσέικ, αφού την απέρριψε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας την περιέγραψε ως «εξαιρετικά χειριστική. Έδειξε ψυχρότητα, έλλειψη τύψης και σαφή ευχαρίστηση, όχι μόνο για τη διάπραξη του εγκλήματος, αλλά και για το ότι παρέμεινε κοντά του, για να δει τον αντίκτυπο των πράξεών της. Σίγουρα θα προσπαθούσε να σκοτώσει και άλλους ξανά».

Σε έφοδο στο σπίτι της, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα απαγορευμένο φυτοφάρμακο παρόμοιο με ποντικοφάρμακο

Σημειώνεται ότι αρχές έχουν, επίσης, συλλάβει την δίδυμη αδελφή της Φερνάντεζ αλλά και μια 43χρονη φίλη της που κατηγορούνται ότι την βοήθησαν σε κάποιες από τις δολοφονίες της.

Πηγή: protothema.gr