Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε κατάρρευση ορυχείου

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατάρρευση ορυχείου στον δήμο Ελ Καγιάο, στη νότια Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η κατάρρευση αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Κινδύνων, οι επιχειρήσεις ανάσυρσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές στοές του ορυχείου.

«Η πρώτη φάση των εργασιών είναι η άντληση των υδάτων από όλες τις στοές στην περιοχή για να μειωθεί το επίπεδο του νερού, και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν οι προσπάθειες διάσωσης», ανέφεραν οι αρμόδιοι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπάρχουν επιζώντες ή εγκλωβισμένοι στο σημείο.

Πηγή: ertnews.gr