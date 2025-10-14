Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων – Μεταφέρονται για ταυτοποίηση

Τα ονόματα των νεκρών θα ανακοινωθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίηση και ενημερωθούν πρώτα οι οικογένειες

Τέσσερα φέρετρα με τις σορούς νεκρών ομήρων πέρασαν αργά το βράδυ της Δευτέρας τα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ, υπό αυστηρή συνοδεία δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και της υπηρεσίας ασφαλείας ISA. Τα φέρετρα μεταφέρονται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης.

Εκπρόσωποι του στρατού συνοδεύουν τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ το IDF απηύθυνε έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες να επιδείξουν σεβασμό και αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι τα ονόματα των νεκρών θα ανακοινωθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίηση και ενημερωθούν πρώτα οι οικογένειες.

Η διαδικασία ταυτοποίησης στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής θα περιλαμβάνει ανάλυση DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και ιατροδικαστικές εξετάσεις, ώστε να υπάρξει πλήρης βεβαιότητα για την ταυτότητα των θυμάτων. Μόνο τότε θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις και οι τελετές ταφής.

Η παράδοση των σορών εντάσσεται στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τέσσερις από τους ομήρους που είχαν απαχθεί και σκοτωθεί στη διάρκεια της κράτησής τους στη Γάζα, χωρίς να δώσουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη διέλευση των σορών πραγματοποιήθηκε σύντομη στρατιωτική τελετή εντός της Γάζας, παρουσία Ισραηλινών αξιωματικών και στελεχών του Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, πηγές από το Τελ Αβίβ επισημαίνουν ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη παραδώσει όλες τις σορούς που προβλέπονταν από τη συμφωνία, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια και ανησυχία στις ισραηλινές αρχές.

