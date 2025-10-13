Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Απολύθηκε τηλεπωλήτρια που πραγματοποίησε 1.500 κλήσεις σε διάστημα δύο μηνών, αλλά καμία από αυτές δεν οδήγησε σε πώληση 13-10-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε την πειθαρχική απόλυση μιας υπαλλήλου τηλεπωλήσεων, με πάνω από επτά χρόνια προϋπηρεσίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Νέα αγωγή κατά του ΣΚΑΪ: Στην αντεπίθεση η Ευλαμπία Ρέβη μετά τη μείωση μισθού dailymedia.gr Επιτέλους «ανάσα»: Σ’ αυτά τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα δούμε άμεσα σημαντική μείωση instanews.gr Εάν αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του Φρανκ Νιλικίνα menshouse.gr Απ’ όσες έχουμε δει έως τώρα: Η καλύτερη ελληνική σειρά της σεζόν που αξίζει να ξεκινήσεις menshouse.gr Δεν είναι μόνο το εξάρι: Δεν είναι ντροπή να πούμε τι πραγματικά λείπει από αυτή την Εθνική menshouse.gr Νίκος Δένδιας – Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταλάβατε τι έγινε λίγες μέρες μετά την στήριξη στον Πάνο Ρούτσι; instanews.gr Βρες τον από μια φωτό: Εάν θυμάσαι τον παίκτη με την πιο εμβληματική χαίτη της Α’ Εθνικής των 90's τότε είσαι σίγουρα 40+ menshouse.gr «Τόσο αρρωστημένη, έβαλα τα γέλια»: H σκληρή αλήθεια για σειρά με τον Εντ Γκιν που σαρώνει στο Netflix dailymedia.gr Απολύθηκε τηλεπωλήτρια που πραγματοποίησε 1.500 κλήσεις σε διάστημα δύο μηνών, αλλά καμία από αυτές δεν οδήγησε σε πώληση SHARE