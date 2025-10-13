MENU
Απολύθηκε τηλεπωλήτρια που πραγματοποίησε 1.500 κλήσεις σε διάστημα δύο μηνών, αλλά καμία από αυτές δεν οδήγησε σε πώληση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε την πειθαρχική απόλυση μιας υπαλλήλου τηλεπωλήσεων, με πάνω από επτά χρόνια προϋπηρεσίας, απορρίπτοντας την προσφυγή της.

