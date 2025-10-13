Αποθέωσαν τον Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνώρισε την αποθέωση στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, όπου εκφώνησε μια μακροσκελή ομιλία μετά την απελευθέρωση των ομήρων και τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

Αυτή την ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχωρεί για την Αίγυπτο, για τη Σύνοδο Ειρήνης, και στο αεροδρόμιο τον αποχαιρετά ο Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος δεν θα πάει τελικά, όπως ανακοινώθηκε, παρά την πρόσκληση του Αλ Σίσι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα της Κνεσέτ, σε κλίμα αποθέωσης, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και τον πρόεδρο της ισραηλινής Βουλής, Αμίρ Οχάνα. Όπως γράφει το Israel Times, οι Ισραηλινοί βουλευτές χειροκροτούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ επί 2,5 λεπτά.

Οι βουλευτές και τα μέλη του ακροατηρίου χειροκρότησαν επίσης τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ορισμένους να φωνάζουν το παρατσούκλι του, «Μπίμπι».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι δέχτηκαν επίσης χειροκροτήματα, καθώς ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, τους ανέφερε έναν προς έναν κατά τη διάρκεια μιας μακροσκελούς εισαγωγής πριν από την ομιλία του Τραμπ.

Η ιστορική ομιλία Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο

«Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Είναι μεγάλη τιμή. Πολύ ωραίο μέρος εδώ. Είμαστε εδώ σήμερα, σε μια μέρα χαράς, ελπίδας, ανανεωμένης πίστης. Να ευχαριστήσουμε τον παντοδύναμο θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Μετά από δύο έτη σκότους, 20 θαρραλέοι όμηροι γύρισαν στις αγκαλιές των οικογενειών τους. 28 επιστρέφουν στο ιερό έδαφος. Τα όπλα έχουν σιγήσει και ο ήλιος ανατέλλει σε μια ιερή Γη που είναι Γη ειρήνης. Η βοήθεια του Θεού θα οδηγήσει σε ειρήνη εις τους αιώνες των αιώνων. Πρόκειται για την ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», είπε αρχικά ο Ντ. Τραμπ.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αραβικές χώρες που βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καλώντας τον να σηκωθεί όρθιος. «Μπίμπι, παρακαλώ, σήκω όρθιος», δήλωσε καταχειροκροτούμενος. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μπίμπι, φοβερή δουλειά». «Θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ και η χρυσή εποχή της Μέσης Ανατολής. Όλοι πίστευαν πως αυτό που έγινε ήταν ανέφικτο, όμως δεν χάναμε τον καιρό μας. Όλα αρχίζουν να αλλάζουν προς το καλύτερο από αυτή τη χρονική στιγμή. Κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα, εδώ στη Μέση Ανατολή. Και στην Ουκρανία νόμιζα θα τα κατάφερνα πιο γρήγορα από ό,τι στο Ισραήλ».

«Όλα αρχίζουν να αλλάζουν προς το καλύτερο από αυτή τη χρονική στιγμή», τόνισε ο Τραμπ, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στον ρόλο που διαδραμάτισε ο ειδικός απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ. «Είναι πολύ ωραίος τύπος, όλοι τον αγαπούν, τον σέβονται». Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αραβικές χώρες για τη συνδρομή τους στην επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς.

Η ομιλία του Τραμπ διακόπηκε για λίγο καθώς αποβλήθηκε από την αίθουσα ένας βουλευτής. «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό» σχολίασε από το βήμα ο Τραμπ.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στον ρόλο που είχαν η κόρη του, Ιβάνκα, αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο. «Προβλέπω ότι ο Μάρκο θα είναι ο καλύτερος ΥΠΕΞ στην ιστορία των ΗΠΑ. Εμείς πολεμήσαμε. Ποιος πίστευε, Μάρκο, ότι αυτό θα συμβεί και θα φτάσουμε εδώ.

Φυσικά, ξέρετε πως εμείς κερδίσαμε τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με αποφασιστικότητα. Τώρα έχουμε τον ισχυρότερο στρατό από ποτέ. Εγώ ανοικοδόμησα τον στρατό.

«Θέλω να σταματάω τους πολέμους και φαίνεται ότι λειτουργεί αυτό. Οκτώ πόλεμοι έληξαν επί της προεδρίας μου. Αισθάνομαι υπέροχα όταν λέω τη φράση "οι όμηροι είναι πίσω"», τόνισε ο Τραμπ.

«Ο μακρύς εφιάλτης του πολέμου λαμβάνει τέλος και για τους Ισραηλινούς και για τους Παλαιστίνιους», υπογράμμισε ο κ. Τραμπ. «Οι ΗΠΑ είναι πάντα δίπλα στο Ισραήλ και ποτέ δεν ξεχνάει».

«Ρίξαμε 14 βόμβες στο Ιράν και τους εξουδετερώσαμε. Αν δεν το είχαμε κάνει τότε, θα υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τη σημερινή συμφωνία. Τρεις φορές τον χρόνο κάναμε ασκήσεις για αυτή την επίθεση, και ας υποθέσουμε πως το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα ακόμα και αν είχε υπογραφεί η συμφωνία. Θα υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στη Ρωσία. Να τελειώνουμε με αυτό. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου και τον τερματισμό της Χεζμπολάχ. Οι άνθρωποι σήμερα χορεύουν στους δρόμους χωρών. Σε χώρες που δεν θα χόρευαν ποτέ. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η ασφάλεια του Ισραήλ δεν πρόκειται να τεθεί πλέον εν αμφιβόλω. Κανείς δεν θέλει να επαναληφθούν οι φρικαλεότητες.

Σύντομα θα συναντηθώ με τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Μαζί δείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι μια ελπίδα που ονειρευόμαστε. Η Μέση Ανατολή είναι έτοιμη να αγκαλιάσει την εξαιρετική δυναμική της. Οι δεκαετίες τζιχαντισμού και αντισημιτισμού ήταν μια καταστροφή και γύρισαν μπούμερανγκ. Θα θέλαμε όλοι να είμαστε μαζί στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Είχαμε τον χειρότερο πρόεδρο όλων των εποχών στις ΗΠΑ και ο Μπαράκ Ομπάμα δεν απέχει και πολύ από εκεί. Έχετε επανέλθει ισχυροί. Έλεγα στον "Μπίμπι" ότι έχει έρθει η ώρα. Αλλά ο κόσμος αγαπάει ξανά το Ισραήλ και ο κόσμος στο τέλος κερδίζει. Ήταν μία περίοδο τους τελευταίους μήνες που ο κόσμος ήθελε ειρήνη. Μπίμπι, θα σε θυμούνται για αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Σε συγχαίρω γιατί είχε το σθένος να πεις «τέρμα, κερδίσαμε». Ήθελε κότσια για να γίνει αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να ανοικοδομήσουμε. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί αυτό και οι κάτοικοι της Γάζας να οικοδομήσουν σταθερότητα και να πάρουν αυτό που αξίζουν τα παιδιά τους μετά από δεκαετίες τρόμου.

Να κάνουμε το Συμβούλιο της Ειρήνης.

Θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Γάζας. Αυτό που θα γίνει θα είναι κάτι που θα σας εντυπωσιάσει. Θέλουμε να είναι καλό για το Ισραήλ. Τα χρήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ τα αραβικά κράτη που θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Μέσης Ανατολής.

Κερδίσατε και τώρα μπορείτε να χτίσετε. Να κάνετε πράγματα που δεν είχατε φανταστεί στο παρελθόν, να κάνετε το "Θαύμα της Ερήμου". Αντί για φρούρια και οχυρά να χτίζουμε σπίτια.

Ακόμα και για το Ιράν η χείρα φιλίας είναι εδώ. Πάντα κάνω συμφωνίες στη ζωή μου. Είμαι καλός στο να κάνω συμφωνίες. Θέλουμε να ζήσουμε σε ειρήνη, όχι απειλές πάνω από τα κεφάλια μας και φυσικά καμία πυρηνική καταστροφή. Θέλουμε να αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά το λέω προς το Ιράν είμαστε έτοιμοι, θα είναι η καλύτερη απόφαση που θα έχει λάβει ποτέ. Το Ιράν έχει καλούς ανθρώπους, δεν θέλουν να βλέπουν αυτά που γίνονται στη χώρα τους. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, θα ζήσει και θα ακμάσει για πάντα. Πάντα θα παραμένει ένας σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά σε στρατιωτικό επίπεδο. Ως πρόεδρος τερμάτισα την καταστροφή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με την επιχείρηση εκεί. Μετά από χρόνια υποσχέσεων που δεν τήρησαν προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Επί δεκαετίες όλοι οι πρόεδροι έλεγαν θα το κάνουμε. Εγώ τήρησα την υπόσχεσή μου και έφερα την πρεσβεία των ΗΠΑ την Ιερουσαλήμ.

Τα τελευταία δύο χρόνια συνάντησα οικογένειες και Ισραηλινούς που είχαν απαχθεί και είδα τους χειρότερους εφιάλτες. Εκεί είδα και τη δύναμη που σου δίνουν οι φίλοι και έχεις τη δύναμη να συνεχίζεις. Είναι μεγάλη μου τιμή σήμερα να βρίσκονται εδώ στην αιώνια πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ένα ισχυρό μέλλον περιμένει την περιοχή. Ήταν ένα θαύμα αυτό που κάνατε. Αν το σκεφτούμε καλά, είστε πιο ασφαλείς σήμερα. Αποστρέψτε το κακό και να κάνετε το καλό. Σε αυτή την πανέμορφη πλάση υπάρχει ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο λαός του Ισραήλ ποτέ δεν έχει παραδώσει τα όπλα δεν έχει ενδώσει σε απειλές. Ο λαός της Αμερικής δεν έχασε ποτέ την πίστη του. Τώρα λοιπόν ας χτίσουμε ένα μέλλον που όλοι οι λαοί θα είναι υπερήφανοι. Θα έχουμε ελπίδα στο πραγματικό κέντρο όλου του κόσμου. Όλα τα έθνη στη Μέση Ανατολή θα είναι πιο ισχυρά σε σχέση με το παρελθόν. Ευχαριστώ για την τιμή. Αγαπώ το Ισραήλ, είμαι μαζί σας μέχρι τέλους. Ο Θεός να σας ευλογεί, να ευλογεί τις ΗΠΑ και να ευλογεί τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ θερμά».

Με το κλείσιμο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κράτησε μία ώρα, οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν όρθιοι, φωνάζοντας το όνομα του.

Η ομιλία Νετανιάχου στην Κνεσέτ

Στην ομιλία του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είπε:

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Αυτή η μέρα θα εγγραφεί στα αναλόγια της Ιστορίας και εσείς κύριε Τραμπ είστε εγγεγραμμένος στην Ιστορία του κόσμου. Οταν πριν από μία ώρα ενημερωθήκαμε ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι γύρισαν πίσω, ήταν στιγμή χαράς, πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει η στιγμή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Τραμπ. Η Κνεσέτ σας καλωσορίζει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να σας ευχαριστήσω, αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν. Σας ευχαριστώ γιατί είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν στα Ηνωμένα Εθνη για το Ισραήλ. Ευχαριστώ θερμά γιατί εσείς φέρατε πίσω τις συμφωνίες του Αβραάμ. Φίλοι μου, είναι μόνο ένας μερικός κατάλογος ευχαριστιών, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε και έχει στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ».

«Λόγω των ηρώων στρατιωτών του Ισραήλ, το έθνος μας θα επιβιώσει, θα ακμάσει και θα έχει ειρήνη»

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου τόνισε πως «σήμερα σήμανε το τέλος ενός πολέμου 2 ετών που είχε ξεκινήσει στις 7 Οκτωβρίου. Θυμόμαστε τους χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που μπήκαν στις πόλεις μας, τους χιλιάδες ανθρώπους που δολοφόνησε η Χαμάς. Θυμόμαστε τους νέους Ισραηλινούς και ό,τι αντιμετώπισαν στο φεστιβάλ Νόβα. Θυμόμαστε όσους σύρθηκαν στα μπουντρούμια της Χαμάς. Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους. Ως απάντηση το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε, θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας και να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας. Το Ισραήλ πέτυχε μεγάλες νίκες κατά της Χαμάς και φυσικά κατά του Ιράν. Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί επίλεκτοι χάθηκαν, άφησαν πίσω τους οικογένειες. Στις οικογένειες των πεσόντων θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, ξέρω την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει μπροστά σας. Λόγω αυτών των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα ακμάσει και θα έχει ειρήνη».

«Οι εχθροί του Ισραήλ καταλαβαίνουν τώρα πως το Ισραήλ είναι εδώ»

«Οι Εβραίοι έχουν βγει από τη στάχτη τους ξανά και ξανά. Εχουμε πει ποτέ ξανά δεν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα σε αυτόν τον πόλεμο αλλά οι εχθροί μας κατανοούν πως η επίθεση στο Ισραήλ ήταν ένα μεγάλο λάθος. Οι εχθροί του Ισραήλ καταλαβαίνουν πως το Ισραήλ είναι εδώ. Σήμερα είναι μία μνημειώδης στιγμή. Στην αρχή του πολέμου υποσχέθηκα να φέρω τους ομήρους στο σπίτι και σήμερα με τη βοήθεια Τραμπ και τις θυσίες των στρατιωτών του Ισραήλ εκπληρώνουμε αυτήν την υπόσχεση».

«Θέλω να είστε ο πρώτος μη Ισραηλινός που θα λάβει το βραβείο του Ισραήλ»

Κύριε πρόεδρε, κύριε Τραμπ φέρατε την Αμερική πίσω στο προσκήνιο ξανά, στη θέση του οδηγού. Υπάρχει ένας καιρός και ένας καιρός για πόλεμο, τα τελευταία 2 έτη ήταν έτη πολέμου, τα επόμενα ελπίζουμε πως θα είναι αυτά της ειρήνης. Ειρήνη μέσα στο Ισραήλ και ειρήνη έξω από το Ισραήλ. Αδημονώ να συνεχίσω να πορεύομαι με εσάς. Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ τείνω χείρα φιλίας σε όλους, Το Ισραήλ πάντοτε θα θέλει την ειρήνη. Η ελπίδα είναι η ισχύς μας. Να επεκτείνουμε το κύκλο της ειρήνης Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα έχετε κάνει για εμάς. Θέλω να είστε ο πρώτος μη Ισραηλινός που θα λάβει το βραβείο του Ισραήλ. Η υψίστη τιμή προς τον καλύτερο μας φίλο. Οταν οι άλλοι μας εγκατέλειψαν εσείς ήσασταν στο πλευρό μας. Ευχαριστώ γι αυτό το μονοπάτι ειρήνης. Ετσι ήρθαμε σε αυτή την ημέρα αγαπητέ μου Ντόναλντ.

«Είστε ένας κολοσσός που θα γραφτεί στα αναλόγια της Ιστορίας»

«Είστε ένας κολοσσός που θα γραφτεί στα αναλόγια της Ιστορίας», είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, στην ομιλία του για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο της απελευθέρωσης των ομήρων εάν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έκανε όσα έκανε», ενώ τόνισε πως του χρόνου θα προτείνουν να λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς δεν υπάρχει κανένας άλλος που να το αξίζει. «Κύριε πρόεδρε, δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο σε όλο τον πλανήτη που έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο ώστε να φέρετε την ειρήνη. Αποδείξατε ότι η πραγματική ειρήνη μπορεί να αποκτηθεί μόνο με την ισχύ. Θα υποβάλουμε την υποψηφιότητα σας για το Νόμπελ Ειρήνης για του χρόνου».

«Μέσα σε μία νύχτα από την εκλογή Τραμπ άλλαξαν όλα. Κύριε πρόεδρο με την υποστήριξή σας στο Ισραήλ εξασφαλίσαμε μία επιστροφή ομήρων και με τη στενή συνεργασίας σας τελειώσαμε τον πόλεμο. Είχατε δίκιο, είχαμε δίκιο Η Χαμάς ενέδωσε. Πετύχατε κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη διαπραγματευτική μας ομάδα. Ποτέ δεν έχω δει κανέναν να κινεί τον κόσμο τόσο γρήγορα, με τέτοια αποφασιστικότητα όπως ο πρόεδρος Τραμπ».

Τι έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια καταπληκτική και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή», έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου Αμίρ Οχάνα και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε «ναι», ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Κόκκινα καπέλα με σύνθημα «Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης» στην Κνεσέτ

Πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην ολομέλεια της Κνεσέτ, το προσωπικό του ισραηλινού κοινοβουλίου μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα, φτιαγμένα για να θυμίζουν εκείνα της καμπάνιας «Make America Great Again».

Τα καπέλα, που διανεμήθηκαν εντός του κτηρίου της Κνεσέτ, φέρουν τη φράση «Trump the peace president» («Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης») αντί για το διάσημο πλέον προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

