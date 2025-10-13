Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

Μετά από 737 ημέρες αγωνίας, οι οικογένειες 20 ομήρων που τους είδαν τελευταία φορά πριν από περισσότερα από δύο χρόνια θα επανενωθούν σήμερα.

Εικοσιοκτώ όμηροι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 26 νεκροί παραμένουν στη Γάζα. Ακολουθούν οι ιστορίες των ομήρων που η Χαμάς έχει επιβεβαιώσει ότι θα απελευθερώσει ζωντανούς.

Αλον Οχέλ

Ο Άλον Οχέλ 24 ετών, από το Λάβον κοντά στο Kαρμιέλ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκαν βίντεο από την απαγωγή του μαζί με τον Hirsch Goldberg-Polin (ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε), τον Or Levy και τον Eliya Cohen, οι οποίοι κρύβονταν σε αυτό που έγινε γνωστό ως το «καταφύγιο του θανάτου».

Τον περασμένο μήνα, περισσότερες από 700 ημέρες μετά την απαγωγή του, ένα πρώτο βίντεο απέδειξε οτι ζει και τον έδειξε να συναντά έναν άλλο όμηρο, τον Guy Gilboa Dalal. Δύο εβδομάδες αργότερα, την παραμονή του Ρος Χασανά, η Χαμάς δημοσίευσε ένα δεύτερο βίντεο, προκαλώντας φόβους στην οικογένειά του ότι είχε χάσει την όρασή του στο δεξί του μάτι.

