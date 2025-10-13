Στη Γάζα τα πρώτα λεωφορεία με τους Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ (vid)

Πλήθος ανθρώπων υποδέχθηκαν με ένα ξέσπασμα χαράς και δακρύων στη Ραμάλα την άφιξη λεωφορείων που μετέφεραν Παλαιστίνιους.

Οι Παλαιστίνιοι μόλις απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Crowds gathered in #Ramallah to welcome buses carrying #Palestinian detainees released under the captive-prisoner exchange deal.Families cheered and waved flags as the freed detainees stepped off the buses in the central occupied #WestBank. pic.twitter.com/xbQYAITFxy — Doha News (@dohanews) October 13, 2025

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό.

Oι παλαιστίνιοι αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ, με αντάλλαγμα τους ομήρους, 250 Παλαιστινίων «που κρατούνταν για λόγους ασφαλείας", μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.