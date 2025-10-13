Απελευθερώθηκαν και οι 20 Ισραηλίνοί όμηροι από τη Χαμάς - Στην Κνεσέτ ο Τραμπ

Σε κλίμα συγκίνησης και με ελπίδες για μια γενικευμένη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα όλου του πλανήτη σήμερα, Δευτέρα (13/10/25) είναι στραμμένο στο Ισραήλ, όπου απελευθερώνονται οι όμηροι της Χαμάς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα.

Πρόκειται για 20 ζωντανούς ομήρους από τους 48 που είχαν απαχθεί κατά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμας εισέβαλε στο Ισραήλ, και οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι τους μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε στις 8 το πρωί της Δευτέρας, με τους πρώτους 7 να αποχωρούν από τα χέρια της Χαμάς και να παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό.

Στη συνέχεια, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις, καθώς είναι φανερά υποσιτισμένοι και πλέον βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος, όπου θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις αγκαλιές των οικογενειών τους.

Αυτή την ώρα, γύρω στις 11 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η απελευθέρωση των επόμενων 13 ομήρων, ενώ ο Τραμπ βρίσκεται στην Κνεσέτ, όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του. Θα γίνει ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που θα μιλήσει στο κοινοβούλιο του Ισραήλ. Ο ίδιος, μάλιστα, υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών, γράφοντας μεταξύ άλλων: «είναι μία σπουδαία ημέρα, μία νέα αρχή».

Powerful moment in Tel Aviv’s Hostages Square—cheers erupt as it was announced hostages had been safely returned to Israeli forces. 💛

pic.twitter.com/CJVsrEJUU9 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Ο ίδιος έφτασε λίγο πριν τις 10 το πρωί στο Τελ Αβίβ, όπου τον υποδέχτηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσουν θερμή χειραψία.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ, αφότου συναντηθεί και με τις οικογένειες των ομήρων, θα μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα. Εκεί, θα παρευρεθούν 20 ηγέτες.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για Ισραήλ και Αιγύπτο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «τελείωσε».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: cnn.gr