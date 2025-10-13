Η στιγμή της δολοφονίας 64χρονου στο μετρό της Νέας Υόρκης - Τον κλώτσησε 25χρονος στο κεφάλι μέχρι θανάτου

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή της άγριας δολοφονίας του 64χρονου Νίκολα Τάνζι στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Δράστης του εγκλήματος είναι ο 25χρονος Ντέιβιντ Μαζαριέγκος ο οποίος, όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, αρχικά έριξε μια γροθιά στον ανυποψίαστο Τάνζι ενώ στη συνέχεια τον κλώτσησε περισσότερες από 10 φορές στο κεφάλι.

Μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, ο Μαζαριέγκος είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε το «πνεύμα» του Τάνζι επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος που τον κοίταξε.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, η New York Post η απρόκλητη θανατηφόρα επίθεση συνέβη ενώ ο άτυχος 64χρονος είχε κρατήσει ανοιχτή την πόρτα έκτακτης ανάγκης για να περάσει ο μετέπειτα δολοφόνος του

«Στη συνέχεια, προχώρησε στο να κλωτσήσει το θύμα όχι μία, όχι δύο, αλλά ξανά και ξανά. Το θύμα ήταν εντελώς αναίσθητο, αλλά ο κατηγορούμενος συνέχισε να κλωτσάει το σώμα του» δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα Σένα Αϊσάνι.

Ο Μαζαριέγκος, ο οποίος έχει πέντε «ανοιχτές» υποθέσεις σε βάρος του στο Μανχάταν και το Μπρονξ από μικροκλοπές μέχρι επίθεση, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει ότι ο Τάνζι είχε υποστεί κατάγματα στο κρανίο, θραύση του ρινικού οστού και διάφορα τραύματα στο πρόσωπο πριν να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Πηγή: protothema.gr