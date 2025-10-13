Απελευθερώνεται σήμερα ο Ισραηλινός όμηρος που έσκαβε τον ίδιο του τον τάφο (vid)

Τον περασμένο Αύγουστο, η εικόνα του 24χρονου Ισραηλινού Εβιάταρ Νταβίντ, να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο, είχε προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Η Χαμάς είχε δώσει στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον Ισραηλινό όμηρο – φανερά αδυνατισμένο - σε κάποια από τις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα, να σκάβει με ένα φτυάρι τον ίδιο του τον τάφο.﻿ «Δεν έχω φάει εδώ και μέρες» λέει ο ίδιος, δείχνοντας μία κονσέρβα που πρέπει να καταναλώσει σε δύο ημέρες.

Η οικογένειά του τότε, αντέδρασε στο βίντεο, προειδοποιώντας πως «στην κατάσταση που βρίσκεται ο γιος μας δεν έχει παρά λίγες ημέρες ζωής». «Είμαστε αναγκασμένοι να υπομένουμε το θέαμα του αγαπημένου γιου και αδερφού Εβιάταρ Νταβίντ που έχει αφεθεί σκοπίμως και κυνικά να λιμοκτονεί μέσα στα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα – ένας ζωντανός σκελετός, θαμμένος ζωντανός» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

BREAKING:



Hamas has released a video of the Israeli hostage Evyatar David digging his grave in a tunnel under Gaza.



They have been starving him for months and are torturing him mentally as well. pic.twitter.com/epLOnJOCoG — Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2025

Τώρα όμως, η οικογένεια του 24χρονου Εβιάταρ αναμένει να τον κρατήσει και πάλι στην αγκαλιά της, καθώς είναι ένας από τους 20 ζωντανούς ομήρους που θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς.

Οι πρώτοι 7 όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας 13ης Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιποι 13 θα απελευθερωθούν στις 10 (ώρα Ελλάδος).

Πηγή: iefimerida.gr