Σοκ στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, πάνω στην Αγία Τράπεζα (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό συνέβη το πρωί της Παρασκευής (10/10) όταν ένας άνδρας ούρησε επί της Αγίας Τράπεζας.

Οι πιστοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο ναό έμειναν άναυδοι, ενώ οι άνδρες ασφαλείας έσπευσαν να τον συλλάβουν.

Η εφημερίδα Il Tempo δημοσίευσε το βίντεο της βεβήλωσης από τον άνδρα ο οποίος παραβίασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα πέριξ του βωμού και ούρησε επιδεικτικά στο βωμό της εξομολόγησης, μόλις λίγα μέτρα από τον ιστορικό θόλο του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι.

Σύμφωνα με την Il Tempo, για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Πάπας Λέων ΙΔ', ο οποίος φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ αποτροπιασμό του για την προσβολή ενός τόσο ιερού τόπου της Καθολικής Εκκλησίας, όπως αναφέρει η Il Tempo.

🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO.



Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti.



Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1



Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025

Πηγή: iefimerida.gr