Σοκ στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, πάνω στην Αγία Τράπεζα (vid)

Οι πιστοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο ναό έμειναν άναυδοι, ενώ οι άνδρες ασφαλείας έσπευσαν να τον συλλάβουν.
Η εφημερίδα Il Tempo δημοσίευσε το βίντεο της βεβήλωσης από τον άνδρα ο οποίος παραβίασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα πέριξ του βωμού και ούρησε επιδεικτικά στο βωμό της εξομολόγησης, μόλις λίγα μέτρα από τον ιστορικό θόλο του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι.
Σύμφωνα με την Il Tempo, για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Πάπας Λέων ΙΔ', ο οποίος φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ αποτροπιασμό του για την προσβολή ενός τόσο ιερού τόπου της Καθολικής Εκκλησίας, όπως αναφέρει η Il Tempo.
Πηγή: iefimerida.gr