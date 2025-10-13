Ισραήλ: Στην στρατιωτική βάση Ρέιμ θα φτάσουν οι 20 όμηροι της Χαμάς – Πώς θα γίνει η απελευθέρωση

Οι όμηροι θα φτάσουν οδικώς στην στρατιωτική βάση του Ισραήλ Ρέιμ και θα γίνει σε δύο φάσεις.

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την ώρα που θα απελευθερωθούν οι 20 όμηροι που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ως αντάλλαγμα θα προχωρήσει στην αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, λίγο πριν διεξαχθεί σύνοδος για την ειρήνη στην πολη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου για να σιγήσουν τα όπλα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας» – συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικασμένων για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών – και κάπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Την 4η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η επιστροφή των ομήρων θα αποτελέσει «ιστορικό γεγονός», με ανάμικτα συναισθήματα, «λύπης» και «χαράς», βρίσκει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η άφιξή τους προβλέπεται «νωρίς το πρωί», σύμφωνα με τη Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του Νετανιάχου. Η κυβέρνηση αναμένει πως οι «20 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν μαζί (και θα παραδοθούν) ταυτόχρονα στον Ερυθρό Σταυρό».

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο προεξοφλούν πως δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, «διεθνής οργανισμός», όπως έχει συμφωνηθεί «στο πλαίσιο» της κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, σύμφωνα με την Μπεντροσιάν.

«Ο πόλεμος τελείωσε»

Σύμφωνα με πηγές ενήμερες σχετικά, η Χαμάς «ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, ωστόσο συνέχιζε χθες να αξιώνει να αποφυλακιστούν ταυτόχρονα κρατούμενοι παλαιστίνιοι ηγέτες.

Το Ισραήλ από την πλευρά του διεμήνυσε οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι οποίοι μετήχθησαν σε δυο συγκεκριμένα κέντρα κράτησης, δεν θα αφεθούν ελεύθεροι παρά αφού επιβεβαιωθεί ότι οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον΄Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου έκρινε πως το Ισραήλ κατήγαγε «τεράστιες νίκες, νίκες που αποσβόλωσαν ολόκληρο τον κόσμο», σπεύδοντας να προσθέσει «πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε».

Πηγή: newsit.gr