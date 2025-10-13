Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απελευθέρωση των ομήρων – Προετοιμασίες για την παραλαβή τους από τον Ερυθρό Σταυρό

Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι και θα φτάσουν στην στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Στη στρατιωτική βάση είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας όπως και των Δυνάμεων Ασφαλείας του Ισραήλ έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα και ασφαλή και η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά.

Ήδη πολίτες συγκεντρώνονται έξω από την στρατιωτική βάση έτσι ώστε να πανηγυρίσουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο και συγκεκριμένα από το Sky News Arabia που δείχνουν τις προετοιμασίες που γίνονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ερυθρό Σταυρό όπως και από την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για την παραλαβή των ομήρων.

Όπως γνωρίζουμε η Χαμάς θα παραδώσει τους 20 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια από μία ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στην περιοχή που βρίσκεται υπό την ισραηλινή κατοχή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η χαμάς έχει εντοπίσει τους ομήρους σε τρία διαφορετικά σημεία στο νότο, στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας αλλά και στην κεντρική Γάζα και κατόπιν θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο αν διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήζει ιατρικής περίθαλψης θα μεταφερθεί άμεσα με ελικόπτερο στα κοντινότερα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στην στρατιωτική βάση Ρέιμ ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και το σημαντικότερο να συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση όπως επίσης και τα ισραηλινά νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό έτσι ώστε μετά την άφιξη των ομήρων στην στρατιωτική βάση να μεταφερθούν με ελικόπτερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα του κεντρικού Ισραήλ.

Όσον αφορά τις σορούς των νεκρών θα γίνει σε μία δεύτερη φάση χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει γίνει γνωστό το πότε. Υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία όπου αναμένεται να γίνει τελετή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας όπου τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα ακολουθήσει η τελετή που είθισται σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και κατόπιν θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή τους σε ισραηλινό έδαφος και να παραδοθούν στις οικογένειες τους. Μάλιστα όταν πρόκειται για κάποιο στρατιώτη η σορός θα μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την την ταφή.

Μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή, ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Πηγή: ertnews.gr