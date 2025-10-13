Η Γερμανία θα άρει τους περιορισμούς για εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Την πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης να άρει τους περιορισμούς στις άδειες εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ επιβεβαίωσε χθες, Κυριακή, ο αντικαγκελάριος της χώρας, Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Η απόφαση έρχεται σε αναθεώρηση της πολιτικής που είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο η κυβέρνηση του χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς, αντιδρώντας τότε στην ένταση που είχε προκαλέσει η κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η μεταβολή, την οποία ανήγγειλε ο κ. Κλινγκμπάιλ σε δηλώσεις του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD χθες βράδυ, ακολουθεί την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς την Παρασκευή· καταγράφεται καθώς σήμερα οργανώνεται «σύνοδος ειρήνης» στην Αίγυπτο.

«Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση», απάντησε ο σοσιαλδημοκράτης αντιπρόεδρος της γερμανικής κυβέρνησης ερωτηθείς για τις εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, μετά τις ΗΠΑ, και συγκαταλέγεται στους πιο σθεναρούς υποστηρικτές του στην Ευρώπη, εν μέρει για ιστορικούς λόγους.

Τον Αύγουστο ωστόσο το Βερολίνο ανέστειλε εξαγωγές οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που έγινε για πρώτη φορά μετά την ενοποίηση της Γερμανίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς αναμένεται να συμμετάσχει στη σημερινή σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ.

