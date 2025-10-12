Όλα έτοιμα στην Αίγυπτο για την υπογραφή του σχεδίου ειρήνης στη Μέση Ανατολή - Ποιοι ηγέτες θα λάβουν μέρος στην ιστορική σύνοδο

Η 13η Οκτωβρίου προδιαγράφεται ιστορική ημέρα για δύο λόγους. Ο δεύτερος είναι η υπογραφή του σχεδίου για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατόπιν πρόσκλησης του Ντόναλντ Τραμπ, με συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ατμόσφαιρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αναμένεται πανηγυρική το απόγευμα της Δευτέρας. Εάν όλα έχουν πάει κατά τα συμφωνημένα, από νωρίς το πρωί η Χαμάς θα έχει παραδώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, δίνοντας χαρά στις οικογένειες και σε όλη την ισραηλινή κοινωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται εκεί, για να υπογράψει μαζί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι και τους ηγέτες των άλλων κρατών που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις το «σχέδιο ειρήνης για τη Μέση Ανατολή». Ο Τραμπ θα δεχθεί συγχαρητήρια από (σχεδόν) όλη την υφήλιο.

Η πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την παγκόσμια διπλωματία επιβεβαιώνει τι δίχως άλλο πως η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις κι αποτελεί, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «απάντηση σε όσους βλέπουν την Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη». Προδιαγράφεται η τελετή στην οποία ο πλανήτης θα γιορτάσει το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου στη Γάζα, γιορτή στην οποία οικοδεσπότης είναι ο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πρόσκληση για την τελετή είναι για τις 2:30 μ.μ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει βρεθεί στο Ισραήλ, θα έχει απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ και θα έχει συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς και με οικογένειες των ομήρων. Προς το μεσημέρι θα μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής, όπου θα συμπροεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Εκεί αναμένεται να είναι ηγέτες από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ-Ταγίπ Ερντογάν. Το «παρών» διαφαίνεται πως θα δώσει και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Tο Ιράν, επί μακρόν υποστηρικτής της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι έλαβε πρόσκληση, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο εάν θα συμμετάσχει, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Από την Ευρώπη, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, την παρουσία τους έχουν επιβεβαιώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.

Επιπλέον το «παρών» αναμένεται να δώσουν ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Στο πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνεται και η υπογραφή του «σχεδίου ειρήνης για τη Μέση Ανατολή». Καθώς η πρώτη φάση του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ προ δύο εβδομάδων στον Λευκό Οίκο έχει ήδη υπογραφεί από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη - Ισραήλ και Χαμάς - οι αυριανές υπογραφές θα επισφραγίσουν την στήριξη της διεθνούς κοινότητας στο σχέδιο αυτό που φιλοδοξεί να δώσει τέλος σε μια διαμάχη που κρατά αιώνες.

Πηγή: iefimerida.gr