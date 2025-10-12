Ισραήλ: Η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς τη Δευτέρα

Μία Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε πως η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη του στο NBC είχε πει πως η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται ανά πάσα στιγμή:

«Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να απελευθερωθούν οι όμηροι από τη Γάζα», είπε και πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

ΙΗ Wall Street Journal νωρίτερα σήμερα έγραψε πως η απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών ομήρων είναι πιθανό να ξεκινήσει από απόψε, Κυριακή (12/10).

Η αμερικανική εφημερίδα γνωστοποίησε επίσης ότι για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει, έστω και μέσω τρίτων, ότι 20 όμηροι είναι ζωντανοί ενώ παράλληλα δίνει και μια απάντηση σχετικά με το κατά πόσο είναι σε θέση να συγκεντρώσει άμεσα όλους τους ζωντανούς ομήρους για να προχωρήσει η διαδικασία.

Σύμφωνα πάντα με την WSJ, η Χαμάς έκανε ακόμα μία ενημέρωση προς τους Ισραηλινούς, εξηγώντας ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται κάποιοι από τους νεκρούς ομήρους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να τηρήσει την προθεσμία 72 ωρών για την παράδοσή τους που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.

Πηγή: ethnos.gr