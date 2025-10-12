Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Οι όμηροι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ και Ελλάδος). Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 47 χρονών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας - ένας οι ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερωθούν

Ariel και David Cunio: είναι αδέρφια από την Αργεντινή που ζούσαν στο Ισραήλ.

Ο Ντέιβιντ απήχθη μαζί με τις δίδυμες κόρες του Γιούλι και Έμμα, 3 ετών, και τη σύζυγό του Σάρον Αλόνι Κούνιο. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθερες στα τέλη Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας.

Ο Άριελ Κούνιο απήχθη επίσης μαζί με την κοπέλα του Arbel Yehud. Πριν συλληφθεί, κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα στον αδερφό του: «Είμαστε σε μια ταινία τρόμου», έγραψε. ΗYehud απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά ο νεαρός άνδρας και ο αδελφός του παραμένουν αιχμάλωτοι.

Και τα δύο ελήφθησαν από το Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Εϊτάν Χορν: Απήχθη όταν επισκεπτόταν τον αδελφό του Γιαΐρ Χορν επίσης στο Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Μετά την πρώτη είδηση της επίθεσης της Χαμάς, η μητέρα του, Ruthy Chmiel Strum, επικοινώνησε μαζί τους. «Τους έγραψα και τους ρώτησα αν ήταν στο καταφύγιο, που είναι το δωμάτιο του Γιαΐρ», είπε τότε η γυναίκα.

«Ναι, είμαστε εδώ», απάντησαν. «Το κλείδωσαν; Πόσοι είστε;» ρώτησε, χωρίς να μετρήσει τη σοβαρότητα του θέματος. «Δέκα», απάντησε ο Γιαΐρ. «Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα δεν είσαι μόνος», είπε η Ρούθι στον γιο της «Iao», όπως τον αποκαλεί, και αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο Γιαΐρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο.

Matan Zangauker: απήχθη μαζί με την κοπέλα του Ilana Gritzewsky, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023.

Matan Angrest: Ισραηλινός στρατιώτης. Η μητέρα του, Anat Angrest, δήλωσε μέσω του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισμένων: «Matan μου, επιβίωσε, άντεξε λίγο ακόμα για μένα, για τον μπαμπά, τον Adi, τον Ofir και τον Roi, για ένα ολόκληρο έθνος που σε περιμένει».

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν: δίδυμα αδέρφια, συμπλήρωσαν 28 χρόνια αιχμαλωσίας.

Elkana Bohbot: απήχθη στο φεστιβάλ Nova ενώ βοηθούσε τους τραυματίες.

Rom Braslavski: Ο φύλακας στο φεστιβάλ Nova, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει άλλους. Η θεία του είπε ότι «θα μπορούσε να είχε φύγει, αλλά δεν το έκανε. Ήταν ήρωας».

Nimrod Cohen: Ένας 21χρονος στρατιώτης, ήταν 19 ετών όταν απήχθη. Η μητέρα του, Βίκι Κοέν, είπε: «Είναι μια εύθραυστη κατάσταση και δεν θέλουμε να απογοητευτούμε ξανά. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα δω σύντομα τον Nimrod και θα μπορέσω να τον αγκαλιάσω ξανά».

Evyatar David: Ο αδερφός του, Ilay David, τον περιέγραψε ως «ένα άτομο γεμάτο ζωή, την πιο ευγενική ψυχή». Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία του.

Γκάι και Γκαλ Γκιλμπόα-Νταλάλ: Απήχθησαν στο φεστιβάλ Nova.

Maxim Herkin: Ρωσο-Ισραηλινός πολίτης, μετανάστευσε από την Ουκρανία. Η σύντροφός του, η κόρη του, η μητέρα του και ο αδελφός του τον περιμένουν στο σπίτι.

Bipin Joshi: Νεπαλέζος φοιτητής, απήχθη σε κιμπούτς.

Segev Kalfon: Εργάστηκε σε αρτοποιείο και σπούδασε οικονομικά πριν συλληφθεί στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του φοβάται για την ασφάλειά του, καθώς υπέφερε από έντονο άγχος πριν από την απαγωγή.

Βar Abraham Kupershtein: Προσπάθησε να εκκενώσει τον τραυματία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova όταν συνελήφθη.

Omri Miran: Η οικογένειά του περιμένει την επιστροφή του με τη σύζυγό του Lishay και τις κόρες τους Roni και Alma. Ο κουνιάδος της, Moshe Lavi, είπε: «Η Roni μόλις γιόρτασε τα τέταρτα γενέθλιά της, τα δεύτερα χωρίς τον πατέρα της. Η Άλμα είναι δύο ετών και δεν έχει γιορτάσει ποτέ γενέθλια μαζί του».

Eitan Abraham Mor: Ένας φύλακας στο φεστιβάλ Nova, εθεάθη να βοηθά άλλους να σωθούν.

Ταμίρ Νιμρόντι: Ήταν 18 ετών όταν συνελήφθη, ξυπόλητος και χωρίς γυαλιά. Η μητέρα της, Χερούτ Νιμρόντι, είπε: «Πάντα έλεγε ότι ήμουν η καλύτερή της φίλη. Προσεύχομαι για την ευκαιρία να περάσω ξανά στιγμές μαζί του. Το κενό στην καρδιά μου είναι απερίγραπτο».

Yosef-Chaim Ohana: Παρακολούθησε το φεστιβάλ με φίλους πριν φύγει για ένα πιλοτικό μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βοήθησε άλλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Alon Ohel: Ήταν 24 ετών τη στιγμή της απαγωγής στο φεστιβάλ Nova. Η Χαμάς έδειξε ένα σύντομο βίντεο με την εικόνα του.

Avinatan Or: απήχθη μαζί με την κοπέλα του Noa Argamani στο φεστιβάλ Nova. Η Argamani διασώθηκε πέρυσι.

Πηγή: newsbomb.gr