Τενεσί: Νεκροί θεωρούνται και οι 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν βρέθηκαν επιζώντες μετά την καταστροφική έκρηξη στο εργοστάσιο της Accurate Energetic Systems στην κομητεία Χάμφρις.

Οι δεκαοκτώ εργαζόμενοι που αγνοούνταν μετά την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί θεωρούνται πλέον νεκροί, όπως ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις.

«Μπορούμε να υποθέσουμε αυτή τη στιγμή πως είναι αποβιώσαντες, καθώς δεν βρέθηκε κανένας επιζήσας», δήλωσε ο Ντέιβις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μία ημέρα μετά το δυστύχημα. Όπως εξήγησε, οι αρχές θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω γενετικού υλικού που έχει εντοπιστεί ή παραμένει να συλλεχθεί από τα συντρίμμια.

Η έκρηξη και οι πρώτες έρευνες

Η έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή στις 07:45 τοπική ώρα (15:45 ώρα Ελλάδας), καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο του εργοστασίου της εταιρείας Accurate Energetic Systems, κοντά στην κοινότητα Μπάκσνορτ, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά του Νάσβιλ. Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα 800 τετραγωνικών μέτρων, ενώ ειδικές ομάδες επιθεώρησαν την περιοχή για να αποκλείσουν την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Αρχικά, ο αριθμός των αγνοουμένων είχε αναφερθεί σε 19, ωστόσο αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω. Το εργοστάσιο βρισκόταν μέσα σε δασική περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες, γεγονός που απέτρεψε μεγαλύτερες απώλειες.

Ο σερίφης Ντέιβις απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. «Μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες ή και μήνες προτού μπορέσουμε να το καθορίσουμε», είπε στους δημοσιογράφους. Στην έρευνα συμμετέχουν ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ανάμεσά τους η ATF (Αλκοόλ, Καπνός, Πυροβόλα Όπλα και Εκρηκτικά) και το FBI.

Εικόνες από ελικόπτερο που μεταδόθηκαν από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο και φλεγόμενο κτίριο, καθώς και οχήματα διαλυμένα από την έκρηξη.

Δήλωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της, η Accurate Energetic Systems έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στους κατοίκους της περιοχής. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1980, ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων εκρηκτικών και ενεργειακών υλικών για χρήση στην άμυνα, την αεροδιαστημική βιομηχανία και τις εμπορικές κατεδαφίσεις.

Πηγή: newsbomb.gr