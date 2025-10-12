Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία

Αεροπορική επιδρομή στη Κοσταντίνιφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ προκάλεσε θύματα και σοβαρές ζημιές σε Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Kοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονιέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω facebook το βράδυ του Σαββάτου.

Τέσσερις ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο. Σύμφωνα με τον Χορμπούνοφ, ένας ακόμη κάτοικος υπέστη ελαφρά τραύματα από δεύτερη βόμβα που έπληξε την περιοχή. Εννέα σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Η Κοσταντίνιφκα βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο και έχει δεχθεί επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου. Μεγάλο μέρος της πόλης έχει ήδη καταστραφεί, με τις τοπικές αρχές να μιλούν για συνεχή απώλεια υποδομών και κατοικιών.

Πηγή: newsbomb.gr