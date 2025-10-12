Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν στη Σαρμ ελ Σέιχ με τη συμμετοχή άνω των 20 ηγετών.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο, Δευτέρα, στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα. Συμπροεδρεύοντες θα είναι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν «οι ηγέτες 20 και πλέον χωρών». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας».

Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σε μια συγκυρία που προσφέρει έδαφος για διπλωματικές κινήσεις. Το Κάιρο, που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του ως μεσολαβητή στην περιοχή, προωθώντας ευρύτερη πολιτική λύση για τη Γάζα.