Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα: «Σπουδαία συμφωνία για όλους – Οι όμηροι θα επιστρέψουν την Δευτέρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να… αυτοαποθεώνεται για την συμφωνία εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και την λήξη του πολέμου στη Γάζα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ γραφείο και ενώ συμπληρώνεται η δεύτερη ημέρα εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα «είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους.

Την Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ νωρίς και μετά θα πάω και στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως όλοι οι όμηροι της Χαμάς πρόκειται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή, όπου επρόκειτο να φτάσει την Κυριακή, αλλά το ταξίδι αναβλήθηκε κατά μία ημέρα και δεν θα ξεκινήσει όπως είχε ανακοινωθεί από την Αίγυπτο, αλλά από το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται για ολιγόωρη παραμονή, στη διάρκεια της οποίας θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ.

President Trump: "It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody... on Monday, the hostages come back... I'll be going to Israel, I'll be speaking at the Knesset early on, and then, I'm also going to Egypt... Everybody wants this deal to happen." pic.twitter.com/jgeMuF4VGe — Open Source Intel (@Osint613) October 11, 2025

Στο μεταξύ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν απόψε στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: «Επιστρέφετε στο σπίτι σας»

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: «Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο».

Κάτω από τη γιγαντοοθόνη που δείχνει τις 735 ημέρες από τις απαγωγές, εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ μιλούν για ελπίδα ότι το μαρτύριο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα τελειώσει, μια πυρετώδης αναμονή μεταξύ ευφορίας και ανησυχίας.

«Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν», δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.

Πηγή: newsit.gr