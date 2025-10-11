Συνελήφθη στο Μεξικό ο Greken της Σουηδίας - Ο Έλληνας που έχει εμπλακεί στον πιο αιματηρό πόλεμο συμμοριών

Ένας από τους πρωταγωνιστές του αιματηρού πολέμου αντίπαλων συμμοριών στη Σουηδία ο Μιχάλης Τενέζος, γνωστός ως Greken (O Έλληνας), συνελήφθη στο Μεξικό όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Ο 27χρονος σήμερα κακοποιός θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία του δικτύου Dalen, μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό της την αγορά ναρκωτικών στο νότιο τμήμα της Nόρλαντ.

Οι αρχές τον αναζητούσαν για σοβαρά αδικήματα μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, ενώ το όνομά του εμπλέκεται και σε αλλεπάλληλες υποθέσεις βίας.

Η δράση του «Έλληνα» είχε οδηγήσει σε πόλεμο με την αντίπαλη μαφία του Κούρδου Ράβα Ματζίτ και το δίκτυο Foxtrot, τη λεγόμενη «Κουρδική Αλεπού» σε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους συμμοριών που έχει γνωρίσει η Σουηδία τα τελευταία χρόνια.

Αλεξάνδρα Ζιώγα: Ο Τενέζος είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους υπόπτους του οργανωμένου εγκλήματος στη Σουηδία

Παρ΄ότι οι δυο χώρες δεν διαθέτουν συμφωνία έκδοσης, το Μεξικό εκτιμάται θα τον παραδώσει στις Σουηδικές αρχές, όπως εξηγεί στο iefimerida η Ελληνίδα δημοσιογράφος στη Σουηδία Αλεξάνδρα Ζιώγα.

«Ο Μιχάλης Τενέζος είναι από τους πιο αναγνωρισμένους υπόπτους του οργανωμένου εγκλήματος στη Σουηδία. Είναι ηγετική μορφή του δικτύου Ντάλεν και εμπλέκεται σε σοβαρά αδικήματα μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος όπως επίσης δολοφονίες και δολοφονικές απόπειρες. Η Σουηδική αστυνομία είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης ζητώντας τη βοήθεια της Europol και της Interpol. Η σύλληψή του στο Μεξικό αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα» σημειώνει η κ. Ζιώγα.

Στη Σουηδία, τη χώρα που υπήρξε για δεκαετίες σύμβολο ηρεμίας και ασφάλειας, ο κύκλος του αίματος που άνοιξαν τα μέλη αντίπαλων συμμοριών είχε αφήσει πίσω του 12 νεκρούς μόνο τον Σεπτέμβριο του 2023. Το εγκληματικό δίκτυο Froxtrot και η συμμορία Dalen με φερόμενο ως επικεφαλής τον 27χρονο σήμερα Έλληνα που συνελήφθη στο Μεξικό, συγκρούονταν σφοδρά για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών.

Στρατοί εφήβων που εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου, εκτεταμένες καταστροφές από βομβιστικές επιθέσεις και παράπλευρες απώλειες ανθρώπων που βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, συνέθεταν το σκηνικό του τρόμου.

Ο Τενέζος, γιος Ελλήνων μεταναστών, στο σχολείο ήταν κορυφαίος παίκτης του χόκεϊ αλλά γύρισε την πλάτη στο λαμπρό μέλλον που τον περίμενε και βυθίστηκε στην παρανομία. Τα μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία εκτιμούσαν ότι μετά τον κύκλο του αίματος που άνοιξε στη Σουηδία το Φθινόπωρο του 2023 ο Greken είχε εγκαταλείψει τη χώρα και από τότε ήταν ένα από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα για τις Σουηδικές αρχές.

