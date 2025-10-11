Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Ντάιαν Κίτον, σε ηλικία 79 ετών.

Η Κίτον έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον θάνατό της, καθώς οι άνθρωποί της ζητούν τα ΜΜΕ και ο κόσμος να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους, μεταδίδει το PEOPLE.

Μια αξιοθαύμαστη πορεία

Η Ντάιαν Κίτον έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και τις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Νευρικός Εραστής» (Annie Hall) του 1977. Η μακρά καριέρα της περιλαμβάνει ταινίες όπως «Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών» (The First Wives Club), πολλαπλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγερς και τη σειρά ταινιών «Book Club».

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946.

Η Κίτον συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις στο λύκειο, και αφού αποφοίτησε το 1964, σπούδασε δράμα στο κολέγιο. Ωστόσο, σύντομα διέκοψε τις σπουδές της και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει την τύχη της στο θέατρο. Υιοθέτησε το πατρικό όνομα της μητέρας της, Κίτον, ως επαγγελματικό της όνομα, επειδή υπήρχε ήδη μία Ντάιαν Χολ καταχωρημένη στο Σωματείο Ηθοποιών (Actors' Equity).

Το 1968, η Κίτον πήρε έναν ρόλο στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Hair» ως αναπληρώτρια για τον ρόλο της Σίλα. Το 2017, η Κίτον δήλωσε στο PEOPLE ότι πάλευε με τη βουλιμία εκείνη την περίοδο, αφότου ο σκηνοθέτης της παράστασης της είπε ότι έπρεπε να χάσει βάρος, αν και δεν τον κατηγόρησε για την ασθένειά της.

Στη συνέχεια, η Κίτον πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Άλεν στο Μπρόντγουεϊ, «Παίξε το Πάλι, Σαμ» (Play It Again, Sam), το οποίο έκανε πρεμιέρα το 1969. Για τον ρόλο αυτό, έλαβε υποψηφιότητα για Βραβείο Tony.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία «Εραστές και Άλλοι Ξένοι» (Lovers and Other Strangers) του 1970, αλλά η μεγάλη της επιτυχία ήρθε όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα την επέλεξε για τον ρόλο της Κέι Άνταμς, της φίλης του Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο), στην ταινία «Ο Νονός» (The Godfather), η οποία κυκλοφόρησε το 1972. Η ταινία βασιζόταν στο μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο, αλλά η Κίτον δεν είχε διαβάσει το μπεστ σέλερ πριν από την οντισιόν της και δεν γνώριζε πραγματικά περί τίνος επρόκειτο η ταινία.

«Νομίζω ότι το πιο ευγενικό πράγμα που έχει κάνει ποτέ κάποιος για μένα... είναι ότι πήρα τον ρόλο στον Νονό ενώ δεν τον είχα καν διαβάσει. Δεν ήξερα ούτε ένα πράγμα για την ταινία», είχε πει στο PEOPLE το 2022. «Απλώς έδινα οντισιόν εδώ κι εκεί. Πιστεύω ότι αυτό ήταν εκπληκτικό για μένα. Και μετά χρειάστηκε να διαβάσω κάπως το βιβλίο».

Η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η Κίτον επανέλαβε τον ρόλο της στο «Ο Νονός, Μέρος II» του 1974, το οποίο επίσης θριάμβευσε και κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Επέστρεψε και για την ταινία «Ο Νονός, Μέρος III» του 1990, την τελευταία της σειράς.

