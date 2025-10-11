Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ - «Ευχαριστώ Τραμπ», φώναζαν οι Ισραηλινοί

Αμερικανική εκπροσώπηση υπήρχε σήμερα στην πλατεία Ομήρων στο Ισραήλ, στην τελευταία βραδιά των συγγενών εκεί, καθώς αναμένουν ότι σύντομα θα είναι κοντά τους.

Εκεί βρέθηκαν και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος και μίλησε στο πλήθος.

Μαζί του είναι η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ονειρεύτηκα αυτή τη νύχτα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», λέει ο Γουίτκοφ υπό χειροκροτήματα.

«Μακάρι να ήταν εδώ ο πρόεδρος, θα το λάτρευε αυτό», πρόσθεσε με το πλήθος να φωνάζει «ευχαριστώ Τραμπ, ευχαριστώ Γουίτκοφ».

«Πρώτα και κύρια θέλω να τιμήσω τον λαό του Ισραήλ», λέει ο Γουίτκοφ. «Το θάρρος και η αντοχή σας ενέπνευσαν τον κόσμο».

Η επόμενη αναφορά του, ωστόσο, στον Νετανιάχου, αποδοκιμάστηκε από τα πλήθη.

«Ας ολοκληρώσω τη σκέψη μου», είπε λέγοντας ότι ότι Νετανιάχου έπαιξε «πολύ σημαντικό ρόλο εδώ».

Οπως αναφέρει το BBC έκλεισε λέγοντας ότι «Όλοι οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο Τραμπ» και αποτίωντας φόρο τιμής στους ομήρους. «Επιστρέφετε σπίτι».

Ο Γουίτκοφ στη συνέχεια έδωσε το μικρόφωνο στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος λέει ότι «δεν θα μπορούσα να νιώθωι πιο περήφανος που είμαι φίλος του Ισραήλ», ενώ ευχαρίστησε του «καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Ο Κούσνερ αναφέρθηκε και στις έντονες παρασκηνιακές συζητήσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Παρατηρώ ότι ο Γουίτκοφ δεν είχε λέξεις με τέσσερα γράμματα στην ομιλία του, επειδή νομίζω ότι τις χρησιμοποίησε όλες στη διαπραγμάτευση», λέει ο Κούσνερ.

Στη συνέχεια μίλησε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία είπε ότι η επιστροφή κάθε ομήρου είναι ένας «θρίαμβος πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς».

Προσευχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα «ίασης για όλους σας», λέει, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι το «επόμενο κεφάλαιο» θα είναι μια «διαρκής ειρήνη».

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που στέκεστε αλληλέγγυοι σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο», λέει.

Την ώρα της αποχώρησής τους από τη σκηνή, σύμφωνα με το BBC οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «ευχαριστώ Τραμπ».

Εδώ και δύο χρόνια από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μετά, τα πλήθη συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο στην πλατεία αυτή του Τελ Αβίβ για να ζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

Πιστεύουν όλοι ότι αυτό είναι το τελευταίο Σάβββατο που συγκεντρώνονται για να ζητήσουν απελευθέρωση των ομήρων. Βάσει της συμφωνίας η απελευθέρωση ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει περίπου τη Δευτέρα.

