Νεκρός ο παιδόφιλος τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς – Τον μαχαίρωσαν μέσα στη φυλακή

Ο καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό παιδιών και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets, Ian Watkins, δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στη φυλακή.

Ο 49χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης 29 ετών στη φυλακή HMP Wakefield, στη Βρετανία, αφού είχε ομολογήσει μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού ενός βρέφους. Σήμερα Σάββατο (11.10.2025) ο πρώην frontman του συγκροτήματος Lostprophets βρέθηκε νεκρός αφού δέχτηκε επίθεση από άλλους κρατούμενους της φυλακής.

Ένας εκπρόσωπος της φυλακής δήλωσε ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν την υπόθεση όσο η αστυνομία διεξάγει την έρευνα.

Η αστυνομία του West Yorkshire ανέφερε ότι ντετέκτιβ της ομάδας ανθρωποκτονιών και σοβαρών ερευνών διεξήγαγαν έρευνα μετά την αναφορά του προσωπικού της φυλακής για επίθεση σε κρατούμενο, ο οποίος κηρύχθηκε νεκρός στο χώρο του συμβάντος το Σάββατο το πρωί.

Ο Watkins είχε μαχαιρωθεί και σε προηγούμενο περιστατικό στην ίδια φυλακή το 2023, υποφέροντας τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του, αφού σύμφωνα με πληροφορίες είχε αιχμαλωτιστεί από τρεις άλλους κρατούμενους πριν απελευθερωθεί από τους φρουρούς της φυλακής έξι ώρες αργότερα.

Ο Γουάτκινς είχε συλληφθεί μετά την εκτέλεση εντάλματος για ναρκωτικά στο σπίτι του στο Pontypridd στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, όταν κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός αρχείων σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και USB.

Κατά την καταδίκη του στο δικαστήριο του Κάρντιφ, ο τραγουδιστής ενημερώθηκε ότι του επιβαλλόταν παρατεταμένη ποινή, ενώ ο δικαστής δήλωσε ότι τα εγκλήματά του «έφτασαν σε νέα επίπεδα διαφθοράς».

Αφού συνελήφθη με κινητό τηλέφωνο στη φυλακή το 2019, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν κρατούμενος σε ίδρυμα μαζί με «κακοποιούς, κατά συρροή δολοφόνους, βιαστές, παιδεραστές και τους χειρότερους των χειρότερων».

