Γερμανία: Πυροβολισμοί σε αγορά στην πόλη Γκίσεν – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί σε αγορά, σε κεντρικό σημείο στην πόλη Γκίσεν το μεσημέρι του Σαββάτου 11.10.2025.

Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ στην κεντρική πλατεία της πόλης Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους μετά τους πυροβολισμούς.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος. Αν και ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τον πληθυσμό και πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται «με εντατικούς ρυθμούς».

🚨GERMANY SHOCKED: SEVERAL INJURED IN GIESSEN MARKETPLACE SHOOTING



Several people were injured in a shooting in the main market of the German city of Giessen on Saturday afternoon. Police have sealed off the area and launched a search for the suspect. Read the latest… pic.twitter.com/eUR8x10BnB — B.Pratap (@imbpratap) October 11, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού σάιτ mittelhessen.de, ο δράστης πυροβόλησε μέσα σε ένα πρακτορείο στοιχημάτων που βρίσκεται στην πλατεία, τραυματίζοντας τρία άτομα και στη συνέχεια διέφυγε.

Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε και πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

H αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: newsit.gr