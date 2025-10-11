Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο

Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε τον περασμένο Μάιο με καρκίνο του προστάτη.
«Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτήν τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και σε ορμονοθεραπεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου.
Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα κλείσει τα 83 τον επόμενο μήνα, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο σε μια επέμβαση, γνωστή ως χειρουργική επέμβαση Mohs, για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του.
Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος αποκάλυψε τον Μάιο πως διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η ομάδα του είπε πως η νόσος του είναι επιθετική, αλλά ορμονοευαίσθητη, που σημαίνει πως είναι πιθανόν να ανταποκριθεί σε θεραπεία.
