Ανθρώπινο ποτάμι και σήμερα, επιστρέφουν κατά χιλιάδες στα βόρεια τμήματα της Γάζας οι Παλαιστίνιοι

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το καραβάνι επιστροφής των Παλαιστινίων στη Βόρεια Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της βόρειας Γάζας είχε εκτοπιστεί, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Φωτογραφίες τόσο χθες όσο και νεότερες σήμερα δείχνουν ένα ποτάμι ανθρώπων να επιστρέφει με τα πόδια, κουβαλώντας παιδιά και τα λιγοστά υπάρχοντά τους στα βόρεια τμήματα της κατεστραμμένης από τον πόλεμο περιοχής.

Η πλειοψηφία κάνει το ταξίδι της επιστροφής με τα πόδια. Κάποιοι χρησιμοποίησαν τα λίγα οχήματα που εξακολουθούσαν να λειτουργούν εν μέσω έλλειψης καυσίμων, μαζί με καροτσάκια που έσερναν ζώα, ποδήλατα και μοτοσικλέτες.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες επέστρεψαν στα σπίτια τους στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και σε ορισμένα ανατολικά τμήματα του Χαν Γιουνίς στο νότο, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρει το Anadolu.

Η επιστροφή των εκτοπισμένων από το νότο προς το βορρά πραγματοποιήθηκε μέσω της παραλιακής οδού Al-Rashid στα δυτικά και της οδού Salah al-Din στα ανατολικά.

Εκατοντάδες εκτοπισμένοι πολίτες αναγκάστηκαν να στήσουν σκηνές στα ερείπια των σπιτιών τους κατά την επιστροφή τους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από τμήματα της Γάζας βάσει των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ένας εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε ότι στρατεύματα θα εξακολουθήσουν να είναι παρόντα σε διάφορες περιοχές, προειδοποιώντας τους Παλαιστινίους να αποφεύγουν να τις πλησιάζουν.

Σύμφωνα με το CNN καθώς βρισκόμαστε στη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας η ανθρωπιστική βοήθεια έχει αρχίσει να παραδίδεται στη Γάζα, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία που χειρίζεται τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων, το Ισραήλ συμφώνησε στην καθημερινή είσοδο 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που λειτουργούν από τον ΟΗΕ και άλλους δωρητές.

Τα φορτηγά θα «περιλαμβάνουν κυρίως τρόφιμα, ιατρικό εξοπλισμό, προμήθειες στέγασης, καθώς και καύσιμα για βασικές λειτουργίες και αέριο για μαγείρεμα», σύμφωνα με την αρμόδια ισραηλινή υπηρεσία.

Θα επιτρέπεται επίσης η χρήση βασικού εξοπλισμού για την επισκευή κρίσιμων υποδομών, ανέφερε.

Είναι άγνωστο προς το παρόν το μέγεθος της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει παραδοθεί.

Egypt has dispatched several trucks to help speed up and support the return of displaced residents to their homes in Gaza. pic.twitter.com/hXMyQzjzzX — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) October 11, 2025

Thousands of displaced Palestinian families walked north towards Gaza City, after a truce between Israel and Hamas took effect, hoping to return to what's left of their homes. pic.twitter.com/AS41ToYv5a — DW News (@dwnews) October 11, 2025

Πηγή: iefimerida.gr