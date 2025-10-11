Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα

Ο δήμαρχος της Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία.
Η αστυνομία αναζητά τον 18χρονο Tylar Jarod Goodloe.
Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με τον Λι. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα του λυκείου της πόλης, πρόσθεσε.
Η ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος της Λίλαντ δείχνει ότι το σχολείο επρόκειτο να παίξει έναν αγώνα εναντίον του λυκείου του Τσάρλεστον.
Η Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020, έχει πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους.
Πηγή: cnn.gr