Ισραήλ: Επιζών από τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova, αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του

Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, του οποίου η σύντροφος, Μαπάλ Άνταμ, δολοφονήθηκε εκείνη την ημέρα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής.



Ο Σάλεβ βρέθηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια στο κεντρικό Ισραήλ. Η τοπική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.



Ο Σάλεβ είχε τραυματιστεί στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, και, όπως είπαν οι φίλοι του, δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει από το τραύμα και την απώλεια της συντρόφου του. Η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή.

Another 10/7 survivor committed suicide today. My heart is shattered…



When this war ends, I hope healing starts.



May your memory be a blessing Roei Shalev💔 pic.twitter.com/ip9BdNH7aP — Ashira Solomon עשירה סולומון (@ashira_solomon) October 10, 2025





Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση. Οι φίλοι του και μέλη της κοινότητας του Nova άρχισαν να τον αναζητούν, όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους.

“I’m sorry, I can’t bear this pain anymore. I want the suffering to end. I’m alive, but inside, everything is dead.”



Roei Shalev, a survivor of the Nova massacre, who lost his girlfriend and his best friend on October 7th and his mother shortly after, has tragically ended his… pic.twitter.com/FGQiFtEPRQ — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 11, 2025





Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε να φλέγεται και, αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν τη σορό του μέσα στο όχημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.



Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής του φεστιβάλ, εξέφρασε τη θλίψη της, δηλώνοντας ότι «σκύβει το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ».



Η οργάνωση απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο αυτά τα δύο χρόνια και θα αντέξουμε και αυτή την αδιανόητη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να βιώνουν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.

