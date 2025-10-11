Αλεξιπτωτιστής κάνει άλμα από το ψηλότερο κτίριο της ΕΕ - Βίντεο που κόβει την ανάσα

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο των social media, δείχνοντας έναν αλεξιπτωτιστή να πραγματοποιεί άλμα από τα 230 μέτρα του ουρανοξύστη Varso Tower στη Βαρσοβία - το ψηλότερο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εγχείρημα, που εκτέλεσε ο Πολωνός BASE jumper γνωστός ως @e.xtremalny, έγινε λίγο μετά το επίσημο άνοιγμα του παρατηρητηρίου του πύργου, σηματοδοτώντας το πρώτο καταγεγραμμένο άλμα από την κορυφή του. Η θέα της πόλης από το σημείο της απογείωσης είναι εντυπωσιακή.



Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στο Instagram και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ο τολμηρός αθλητής γράφει: «Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου – και είναι μόνο η αρχή!».



Το Varso Tower, ύψους 310 μέτρων εγκαινιάστηκε πρόσφατα ως το ψηλότερο κτίριο της Ε.Ε., ξεπερνώντας τον ουρανοξύστη The Shard στο Λονδίνο. Η κορυφή του διαθέτει δημόσιο παρατηρητήριο με πανοραμική θέα στην πολωνική πρωτεύουσα.



Πολλοί χρήστες στα social media το χαρακτήρισαν «τολμηρό» και «αξιοθαύμαστο», ενώ άλλοι επεσήμαναν τους κινδύνους τέτοιων ενεργειών από μεγάλα ύψη.



Δείτε το εντυπωσιακό άλμα

Πηγή: protothema.gr