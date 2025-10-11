Τενεσί: Τραγωδία χωρίς τέλος από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Στους 18 οι νεκροί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί την Παρασκευή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα. Τα συνεργεία αντιμετώπισαν δυσκολίες στην άμεση πρόσβαση λόγω των συνεχών εκρήξεων που ακολούθησαν το αρχικό συμβάν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κομητείας Χάμφρεϊς, 18 άτομα αγνοούνται μετά το περιστατικό. Αρχικά, οι αρχές ανέφεραν 19 αγνοούμενους, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε αφού ένα άτομο βρέθηκε σώο στο σπίτι του. Η έκρηξη εκδηλώθηκε περίπου στις 7:45 π.μ., όπως ανέφερε ο σερίφης Κρις Ντέιβις.

Αεροφωτογραφίες από το σημείο αποκαλύπτουν φωτιά και καπνό στην εγκατάσταση που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε ακτίνα τουλάχιστον μισού μιλίου. Επιπλέον, η δόνηση της έκρηξης έγινε αισθητή σε απόσταση άνω των 24 χιλιομέτρων, σύμφωνα με δηλώσεις του σερίφη.

Η εταιρεία Accurate Energetics Systems, που διαχειρίζεται το εργοστάσιο στην περιοχή Bucksnort, περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, εξειδικεύεται στην παραγωγή εκρηκτικών και πυρομαχικών. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει οκτώ κτίρια μέσα σε δασώδεις λόφους και εξυπηρετεί κυρίως στρατιωτικές ανάγκες.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οι Αρχές διαβεβαίωσαν πως ο κίνδυνος νέων εκρήξεων έχει ελαχιστοποιηθεί και η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Γκρέι Κόλιερ. Ωστόσο, η επιχείρηση ανάκτησης και έρευνας μέσα στα ερείπια αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Accurate Energetics Systems εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τους πρώτους ανταποκριτές για το έργο τους κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η εταιρεία έχει αναλάβει πολυάριθμες συμβάσεις με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για την προμήθεια εκρηκτικών, από χύδην υλικά έως προηγμένα πυρομαχικά όπως το C4.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και κάλεσε τους κατοίκους να προσευχηθούν για τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Το βράδυ της Παρασκευής, μια μικρή ομάδα συγκεντρώθηκε σε κοντινό πάρκο για αγρυπνία, κρατώντας κεριά και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αγνοούμενους και τους οικείους τους.

