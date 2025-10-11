Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας με νέους δασμούς και ελέγχους εξαγωγών

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν 100% δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και περιορίζουν τις εξαγωγές λογισμικού, ενώ ο Τραμπ απειλεί να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Σι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα, δραστικά μέτρα κατά της Κίνας, επιβάλλοντας 100% δασμούς σε όλες τις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και ελέγχους στις εξαγωγές «κάθε κρίσιμου λογισμικού». Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στους πρόσφατους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεχνολογική και βιομηχανική παραγωγή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Με βάση την πρωτοφανή στάση της Κίνας και μιλώντας μόνο εκ μέρους των ΗΠΑ, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τις κινήσεις του Πεκίνου), οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα, επιπλέον των υπαρχόντων. Την ίδια ημέρα θα εφαρμοστούν έλεγχοι εξαγωγών σε κάθε κρίσιμο λογισμικό».

Οι αντιδράσεις των αγορών

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές, με τις αμερικανικές μετοχές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο. Η προοπτική ενός νέου κύκλου εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη έχει επαναφέρει το κλίμα αβεβαιότητας, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανές αλυσιδωτές συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Τραμπ είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε περίπου τρεις εβδομάδες, στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει πλέον «κανένας λόγος» να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, την οποία το Πεκίνο δεν είχε επιβεβαιώσει. Σε προηγούμενες αναρτήσεις του κατηγόρησε την Κίνα ότι «κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία» μέσω των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

