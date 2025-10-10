Ο Μακρόν διόρισε ξανά τον Λεκορνί πρωθυπουργό στη Γαλλία!

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά ως πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του επαναδιορισμού του, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι -εκτός καθήκοντος- την αποστολή που μου έχει αναθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας».

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτή την αστάθεια που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας», πρόσθεσε ο Λεκορνί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί στις αρχές της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

