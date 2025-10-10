Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στο Τενεσί - Πληροφορίες για 13 νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών στο Τενεσί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους από τη μεγάλη έκρηξη. Από την πλευρά του, το ABC αναφέρει ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι φέρονται να αγνοούνται και εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα του Τενεσί σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems (AES), στην πόλη McEwen, περίπου 4 μίλια δυτικά από το Νάσβιλ.

Footage filmed by a local news helicopter showing the devastation caused by today’s explosion at the munitions plant run by Accurate Energetic Systems (AES) in Humphreys County, Tennessee. pic.twitter.com/CbpZch1y0k — OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, η AES εξειδικεύεται στην παραγωγή ενεργειακών υλικών και εκρηκτικών προϊόντων, με εφαρμογές στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των κατεδαφίσεων.

Η εταιρεία θεωρείται σημαντικός προμηθευτής για στρατιωτικές και βιομηχανικές ανάγκες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ η κοινότητα του McEwen -μια μικρή πόλη σε σύγκριση με τον πολυσύχναστο αστικό ιστό του Νάσβιλ- παραμένει σε κατάσταση συναγερμού.

