Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους από τη μεγάλη έκρηξη.
Η έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα του Τενεσί σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems (AES), στην πόλη McEwen, περίπου 4 μίλια δυτικά από το Νάσβιλ.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, η AES εξειδικεύεται στην παραγωγή ενεργειακών υλικών και εκρηκτικών προϊόντων, με εφαρμογές στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των κατεδαφίσεων. Η εταιρεία θεωρείται σημαντικός προμηθευτής για στρατιωτικές και βιομηχανικές ανάγκες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ η κοινότητα του McEwen –μια μικρή πόλη σε σύγκριση με τον πολυσύχναστο αστικό ιστό του Νάσβιλ– παραμένει σε κατάσταση συναγερμού.
