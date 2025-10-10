Η Επιτροπή Νόμπελ στέλνει «μήνυμα» σε Τραμπ: «Επιλέξτε τις κάλπες και όχι τις σφαίρες»

Έμμεση απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που «έπαιξε τα ρέστα του» για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 το οποίο τελικά πήγε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, στέλνει ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους αυταρχικούς ηγέτες: επιλέξτε τις κάλπες, όχι τις σφαίρες» αναφέρει σε βίντεο που δημοσίευσε στα socia media.

O πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ εξηγεί γιατί απονεμήθηκε το βραβείο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, λέγοντας: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα πολιτικού θάρρους».

Ο Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες συμπληρώνει ότι ελπίζει το βραβείο να μεταφέρει ένα μήνυμα στον «πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και σε άλλους αυταρχικούς ηγέτες», ελπίζοντας ότι το βραβείο θα εμπνεύσει τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.

“We want to send a message to all authoritarian leaders: choose ballots, not bullets.”



Jørgen Watne Frydnes, Chair of the Norwegian Nobel Committee, shares insights into the 2025 Nobel Peace Prize and tells us why Maria Corina Machado was awarded the prize: “She is an… pic.twitter.com/5PfsZK0pUU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η ενόχληση του Τραμπ

Την έντονη ενόχληση του Λευκού Οίκου προκάλεσε η απόφαση της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σχολίασε πως ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να «τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές γιατί είναι ανθρωπιστής», ενώ η Επιτροπή Νόμπελ «απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», ανέφερε ειδικότερα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σε ανάρτηση στα social media.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 πήγε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα που επιλέχθηκε από την Ακαδημία «για το ακούραστο έργο και την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη Δημοκρατία».

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης βγήκε μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή και σύμφωνα με την Ακαδημία «παρότι ζει κρυφά εδώ και έναν χρόνο λόγω απειλών κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα για να παλέψει, γεγονός που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους».

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται.

Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ήταν η υποψήφια πρόεδρος της αντιπολίτευσης, αλλά το καθεστώς μπλόκαρε την υποψηφιότητά της.

Στη συνέχεια, υποστήριξε στις εκλογές τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια εκπρόσωπο ενός άλλου κόμματος.

Πηγή: ethnos.gr