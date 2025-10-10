Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και όχι στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης

Παρά την πίστη του ότι θα του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, για τον ρόλο που είχε στον διαφαινόμενο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε με άδεια χέρια.

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 πηγαίνει στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα που επιλέχθηκε από την Ακαδημία «για το ακούραστο έργο και την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη Δημοκρασία».

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης βγήκε μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή και σύμφωνα με την Ακαδημία παρότι ζει κρυφά εδώ και έναν χρόνο λόγω απειλών κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα για να παλέψει, γεγονός΄που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.



When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.