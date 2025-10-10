Να αγιάσει το στόμα της: Πρώην πρωθυπουργός χώρας προτείνει τετραήμερη εργασία έξι ωρών

Η Sanna Marin, η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας και η νεότερη γυναίκα αρχηγός κυβέρνησης στον κόσμο, παρουσίασε μια ριζοσπαστική πρόταση που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού για τα 120 χρόνια του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Turku, πρότεινε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εργασίας που προβλέπει τετραήμερη εβδομάδα και εξάωρη ημερήσια απασχόληση.

Σύμφωνα με τη Marin, το νέο αυτό πλαίσιο θα έδινε στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο για την οικογένεια, τα χόμπι και την πολιτιστική ζωή, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ψυχική υγεία και την αποδοτικότητα. Τόνισε πως η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διάρκεια της εργασίας αλλά από την ποιότητα του χρόνου και το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται κάποιος.

Η πρόταση βασίζεται σε επιτυχημένα παραδείγματα από τη Σουηδία και την Ιαπωνία, όπου παρόμοια πειράματα αύξησαν την απόδοση και μείωσαν τα επίπεδα άγχους. Αν η Φινλανδία τολμήσει να υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, ίσως γίνει ξανά παγκόσμιο πρότυπο κοινωνικής καινοτομίας.

