Ισραήλ: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα

Το Ισραήλ ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Βάσει της συμφωνίας, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης. Η Χαμάς θα έχει στη διάθεσή της χρονικό περιθώριο 72 ωρών από την αποχώρηση των στρατευμάτων για να παραδώσει όλους τους ομήρους.

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Μετά την ψήφιση της συμφωνίας από το υπουργικό συμβούλιο, η κατάπαυση του πυρός τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Η απελευθέρωση των ομήρων, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας και μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων (IDF), αποτελεί το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η πλειοψηφία των υπουργών ψήφισε υπέρ της συμφωνίας, ανάμεσά τους και ο Όφιρ Σόφερ, υπουργός της ακροδεξιάς παράταξης Θρησκευτικός Σιωνισμός του Μπεζαλέλ Σμοτριτς, παρά τη συνολική αντίθεση των υπόλοιπων υπουργών του κόμματος. Κατά ψήφισαν επίσης όλα τα μέλη του υπερεθνικιστικού κόμματος Οτσμά Γιεχουντίτ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο περίπου του 53% του παλαιστινιακού εδάφους. Μετά την αποχώρηση, θα ξεκινήσει ένα παράθυρο 72 ωρών για τη Χαμάς, προκειμένου να ολοκληρώσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικό βήμα προς μια συνολική συμφωνία εκεχειρίας και εντάσσεται στις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ στη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση της συμφωνίας

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, η οποία πιθανότατα θα εγκρίνει την εφαρμογή της συμφωνίας που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

