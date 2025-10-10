Συνεδρίαση–θρίλερ στο Ισραήλ: Ακόμα δεν έχει εγκριθεί η συμφωνία με τη Χαμάς

Μέχρι στιγμής, η συμφωνία δεν έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για την έγκριση της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στο σχετικό υλικό, ο Νετανιάχου εμφανίζεται πλαισιωμένος από τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει για το αν θα προχωρήσει με τη συμφωνία, η οποία μέχρι στιγμής, δεν έχει εγκριθεί.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Τα τελευταία δύο χρόνια δώσαμε μάχη για να επιτύχουμε τους στρατιωτικούς μας στόχους, με έναν από τους βασικότερους να είναι η επιστροφή όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών. Και θα το πετύχουμε».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή «είναι προς όφελος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, προς όφελος των έντιμων ανθρώπων παντού, αλλά και για το καλό των οικογενειών που επιτέλους θα μπορέσουν να ξανασμίξουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

