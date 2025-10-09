Αιχμηρή τοποθέτηση Τραμπ: «Ίσως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ»

Το ενδεχόμενο το ΝΑΤΟ να «αποβάλλει την Ισπανία» από τη συμμαχία, πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της άρνησής της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε την Πέμπτη (09.10.2025) ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν «σχεδόν ομόφωνα» να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους, επικρίνοντας την Ισπανία για τις επιφυλάξεις της.

«Είχαμε έναν ουραγό, την Ισπανία… Πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί είναι ουραγός. Και τα πάνε καλά χάρη σε πολλά πράγματα που έχουμε κάνει», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά δεν πειράζει. Ίσως θα έπρεπε να τους αποβάλλετε από το ΝΑΤΟ», κατέληξε, κατηγορώντας τη χώρα για τη στάση της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες.

"Maybe you should throw them out of NATO, frankly," Trump says of Spain, accusing them of being a "laggard" on defense spending https://t.co/pv0E7UT89t — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 9, 2025

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν 11 παγοθραυστικά πλοία από τη Φινλανδία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των δυνατοτήτων τους σε αρκτικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θα επιλύσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Πηγή: newsit.gr