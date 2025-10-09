Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο - Ουρές δεκάδων χιλιομέτρων σε σταθμό διοδίων

Viral έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες μια σειρά από βίντεο που αποτυπώνουν τεράστιες ουρές από αυτοκίνητα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Κίνας.

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της Κίνας στην επαρχία Anhui γνώρισε τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες επέστρεφαν στα σπίτια τους τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, μετά το τέλος των 8ήμερων διακοπών της Εθνικής Εορτής και του Φεστιβάλ της Μέσης Φθινοπωρινής Πανσελήνου. Βίντεο με οχήματα να κάνουν ουρά στον σταθμό διοδίων Wuzhuang έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βίντεο δείχνουν τον σταθμό διοδίων Wuzhuang, ο οποίος έχει 36 λωρίδες, φωτισμένο από τα κόκκινα φώτα των αυτοκινήτων που ήταν παραταγμένα το ένα πίσω από το άλλο σε μια προσπάθεια να περάσουν τις πύλες διοδίων. Από τον σταθμό διοδίων πέρασαν πάνω από 120.000 οχήματα την τελευταία ημέρα.

Πλάνα από drone δείχνουν πολλά οχήματα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να περάσουν τις πύλες διοδίων και τελικά να σχηματίζουν μια ουρά τεσσάρων λωρίδων.

Το φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου είναι σημαντικό για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις στην Κίνα και φέτος συνέπεσε με την εθνική εορτή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι διακοπές να παραταθούν πέραν της συνήθους διάρκειάς τους, από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR — Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών πραγματοποιήθηκαν περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια, ενώ πέρυσι, κατά τη διάρκεια των επταήμερων διακοπών, πραγματοποιήθηκαν 765 εκατομμύρια ταξίδια.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025

Η τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σταθμό διοδίων Wuzhuang θύμισε σε πολλούς οδηγούς την κυκλοφοριακή συμφόρηση της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς.

Παρόμοια περιστατικά μαζικής κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Κίνα έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, με το πιο γνωστό να είναι η 12ήμερη συμφόρηση το 2010. Η ζωή των ταξιδιωτών σταμάτησε στις 14 Αυγούστου 2010, λόγω μιας μαζικής κυκλοφοριακής συμφόρησης που εκτεινόταν σε πάνω από 100 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο Πεκίνου-Θιβέτ. Με πολλά φορτηγά να έχουν χαλάσει στο μεταξύ, χιλιάδες οχήματα και ταξιδιώτες έμειναν κολλημένοι για 12 ημέρες στον αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: cnn.gr