Ο Ομπάμα χαιρετίζει τη συμφωνία για τη Γάζα χωρίς να αναφέρθει στον Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε την Πέμπτη τη συμφωνίαγια την εκεχειρία στη Γάζα, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στον Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι όλοι θα πρέπει να δουν θετικά τις τελευταίες εξελίξεις και να ξεκινήσουν το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας.

«Μετά από δύο χρόνια αδιανόητης απώλειας και ταλαιπωρίας για τις ισραηλινές οικογένειες και τον λαό της Γάζας, θα πρέπει όλοι να νιώθουμε ενθάρρυνση και ανακούφιση που το τέλος της σύγκρουσης είναι προ των πυλών· ότι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους· και ότι η ζωτικής σημασίας βοήθεια μπορεί να αρχίσει να φτάνει σε όσους βρίσκονται στη Γάζα των οποίων οι ζωές έχουν καταστραφεί», έγραψε ο Ομπάμα.

«Περισσότερο από αυτό, όμως, τώρα εμπίπτει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας, να ξεκινήσουν το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας - και να δεσμευτούν σε μια διαδικασία που, αναγνωρίζοντας την κοινή ανθρωπιά και τα βασικά δικαιώματα και των δύο λαών, μπορεί να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη», κατέληξε.

Πηγή: cnn.gr