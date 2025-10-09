Το τέλος του πολέμου στη Γάζα ανακοίνωσε η Χαμάς - «Λάβαμε εγγυήσεις από ΗΠΑ, Τουρκία και Άραβες»

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.
Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.
Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.
Πηγή: cnn.gr