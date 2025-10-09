Ισραήλ: «Μετατίθεται η εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα – Το νέο χρονοδιάγραμμα»

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να τεθεί επίσημα σε ισχύ το πρώτο στάδιο της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα και το Ισραήλ φαίνεται ότι θέλει να «παίξει» με τις καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δήλωσε σήμερα (09.10.2025) σε συνέντευξη Τύπου λίγο πριν ξεκινήσει το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο για να επικυρώσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ότι μετατίθεται για 24 ώρες η εφαρμογή της.

Προηγουμένως, το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ το βράδυ της Πέμπτης (09.10.2025) μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός «24 ωρών» από την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ιστορικής συμφωνίας.

Πηγή: newsit.gr