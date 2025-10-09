Αυστρία: Δεν θα διοργανώσουμε τη Eurovision εάν το Ισραήλ αποκλειστεί

Σε μία κίνηση που προκάλεσε σοκ προέβη ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ και ο υφυπουργός Αλεξάντερ Πρόελ, ηγετικά στελέχη του Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), οι οποίοι δήλωσαν πως αν αποκλειστεί το Ισραήλ από τη Eurovision 2026, τότε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας (ORF) δεν θα πρέπει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τη Eurovision, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η γενική της συνέλευση θα πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο ψηφοφορία για το αν το Ισραήλ μπορεί να συμμετάσχει.

Η ψηφοφορία αυτή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, αλλά μεταφέρθηκε νωρίτερα, με την Αυστρία να δηλώνει πως αν αποκλειστεί το Ισραήλ, δεν είναι πρόθυμη να διοργανώσει το μουσικό διαγωνισμό.

Διεθνείς πιέσεις για μποϊκοτάζ του Ισραήλ

Πολλοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί στην Ευρώπη πιέζουν για τη διεξαγωγή αυτής της ψηφοφορίας, ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026 εάν το Ισραήλ λάβει μέρος, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία έχουν ανακοινώσει πως θα αποσυρθούν εάν το Ισραήλ εμφανιστεί στη σκηνή. Η απόφαση της Ισπανίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανήκει στις “μεγάλες πέντε” χώρες-χορηγούς της Eurovision, μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την άλλη πλευρά, ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει δηλώσει ότι η Γερμανία θα αποσυρθεί εάν η Eurovision αποκλείσει το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του έχει «ιστορική ευθύνη».

Η άρνηση φιλοξενίας της διοργάνωσης θα είναι δύσκολη απόφαση για την Αυστρία, καθώς είχε συμφωνήσει να τη διοργανώσει το 2026 μετά τη νίκη της το 2025 – όταν ο JJ της Αυστρίας κέρδισε με το τραγούδι “Wasted Love.” Εάν αποσυρθεί, η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 40 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το Eurovision Fun, ο δήμαρχος της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ θα ήταν «σοβαρό λάθος». Παρ’ όλα αυτά, η πόλη εξακολουθεί να σχεδιάζει να φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Ο ιστότοπος αναφέρει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει έντονες συζητήσεις ανάμεσα στον Στόκερ και τον Λούντβιχ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η θέση της EBU και η ιστορική συμμετοχή του Ισραήλ

Όταν είχαν υπάρξει εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ το 2024 και το 2025, η EBU είχε ξεκαθαρίσει ότι η Eurovision δεν είναι διαγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Ο KAN, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, δεν έχει παραβιάσει τους κανονισμούς.

Η Ρωσία είχε αποκλειστεί μετά την εισβολή της στην Ουκρανία επειδή ο κρατικός της φορέας μετέδιδε κυβερνητική προπαγάνδα. Αντίθετα, ο KAN, παρότι χρηματοδοτείται από το κράτος, διατηρεί ανεξαρτησία και έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην ίδια την ισραηλινή κυβέρνηση -σε σημείο που ο Υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Καρχί έχει απειλήσει να τον κλείσει και να περάσει νομοθεσία για τη διάλυσή του. Παρ’ όλα αυτά, ο KAN παραμένει πλήρες μέλος της EBU.

Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973 και έχει κερδίσει τέσσερις φορές, το 1978, 1979, 1998 και 2018.

Το 2025, η Γιούβαλ Ραφαέλ, επιζήσασα της σφαγής στο Φεστιβάλ Νόβα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση συνολικά και την πρώτη θέση στο κοινό με το τραγούδι «New Day Will Rise», έναν ύμνο ανθεκτικότητας μέσα στην τραγωδία. Παρόλο που ορισμένες χώρες που ήρθαν χαμηλότερα τον κατηγόρησαν για «νοθεία», η EBU απέρριψε τις κατηγορίες. Το 2024, η Έντεν Γκόλαν είχε τερματίσει πέμπτη, επίσης με υψηλή βαθμολογία από το κοινό, αναφέρει η Jerusalem Post.

Η στήριξη του κοινού προς τους Ισραηλινούς καλλιτέχνες δείχνει ότι, ενώ αρκετοί πολιτικοί στην Ευρώπη αντιδρούν στη συμμετοχή του Ισραήλ, πολλοί θεατές της Eurovision εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις εμφανίσεις του.

Πηγή: newsit.gr