Start up εταιρεία πήγε στο Dragons' Den για βοήθεια και σήμερα έχει αξία 140 εκατ. λίρες

Ούτε να φανταστούν δεν θα μπορούσαν πού μπορεί να φτάσει η εταιρεία τους δύο νέοι που είχαν παρουσιάσει τη startup τους στο γνωστό ριάλιτι επιχειρηματικότητας Dragons’ Den.

Πρόκειται για τη μάρκα ενεργειακού ποτού PerfectTed με βασικό συστατικό το ιαπωνικό μάτσα, με την αξία της εταιρείας να αποτιμάται πλέον σε 140 εκατ. λίρες. Είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο νούμερο που έχει «πιάσει» startup που έχει περάσει από την εμβληματική εκπομπή του BBC.

Η Μαρίζα Πόστερ και ο Τέντι Λέβενφις πήγαν στο Dragons’ Den το 2023. Από εκείνη την παρουσία τους εξασφάλισαν τη συμμετοχή δύο σημαντικών επενδυτών, του Στίβεν Μπάρλετ και του Πίτερ Τζόουνς, οι οποίοι προσέφεραν 50.000 λίρες ο καθένας για ένα 5% μερίδιο στην επιχείρηση. Συνεπώς, εκείνη την περίοδο, μόλις δύο χρόνια πίσω, η αξία της εταιρείας υπολογιζόταν σε ένα εκατομμύριο λίρες.

Κι ενώ ο Πίτερ Τζόουνς αργότερα αποχώρησε, ο Μπάρλετ παρέμεινε και η εξέλιξη τους δικαίωσε όλους. Ακολούθησε η είσοδος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Felix Capital και σε λίγο καιρό η αξία έφτασε στο δυσθεώρητο νούμερο των 140 εκατ. λιρών, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο The Grocer.

Η πορεία των ενεργειακών ποτών της PerfectTed είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πριν εμφανιστούν στο Dragons’ Den, η Μαρίζα και ο Τέντι είχαν ήδη δημιουργήσει μια πρώιμη δυναμική, εξασφαλίζοντας μια θέση στα ράφια της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Tesco. Από τότε, η μάρκα έχει επεκταθεί στα καταστήματα Waitrose, Holland & Barrett και Whole Foods.

Πλέον, μπορεί κανείς να τα βρει σε χιλιάδες καταστήματα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Σήμερα, η PerfectTed διατίθεται σε πάνω από 30.000 καταστήματα παγκοσμίως, με σχέδια για ακόμη μεγαλύτερη επέκταση.

Οι ιδρυτές της εταιρείας ήθελαν να δημιουργήσουν μια υγιεινή εναλλακτική λύση απέναντι στα παραδοσιακά ενεργειακά ποτά. Μια εναλλακτική που θα χρησιμοποιούσε φυσικά συστατικά και θα προσέφερε μια σταθερή ώθηση μέσω της καφεΐνης, χωρίς να ακολουθεί απότομη πτώση.

Μετά την εμφάνισή τους στην εκπομπή του BBC, ο Μπάρλετ, ο άνθρωπος πίσω από το πολύ πετυχημένο podcast «Το Ημερολόγιο ενός CEO» και επιχειρηματίας, συνέχισε να υποστηρίζει την εταιρεία μέσω του επενδυτικού του κεφαλαίου, Flight Fund. Έτσι έδωσε στο PerfectTed τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή και να επεκτείνει τη διανομή.

Η συμμετοχή του υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από τη γρήγορη επιτυχία της εταιρείας. Η PerfectTed έκτοτε βρίσκεται στην κορυφή της λίστας FEBE Growth 100, στην οποία εντάσσονται οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με επικεφαλής ιδρυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την κατάταξη, η μάρκα πέτυχε ανάπτυξη 532% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σε απόδοση μερικές από τις πιο γνωστές φίρμες της χώρας.

«Κάτι περισσότερο από μια οικονομική στήριξη»

Μιλώντας στο The Grocer, η συνιδρύτρια Μαρίζα Πόστερ δήλωσε ότι η υποστήριξη των Dragons αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από απλή οικονομική υποστήριξη.

«Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επένδυση - είναι καύσιμο για την αποστολή μας να κάνουμε το μάτσα προσβάσιμο σε όλους», εξήγησε.

Η άνοδος της εταιρείας δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Οι ιδρυτές παραδέχτηκαν ότι ξεκίνησαν την επιχείρηση χωρίς εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, κι έμαθαν τα πάντα στην πορεία. Η συνεχής συμμετοχή του Στίβεν Μπάρλετ έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό της PerfectTed από startup σε μάρκα πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Πηγή: iefimerida.gr