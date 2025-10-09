«Θα πεθάνω;»: Οργή στο Λίβερπουλ για τη δολοφονία 32χρονης από τον σύντροφό της με 18 μαχαιριές

«Θα πεθάνω;». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της 32χρονης Ρεμπέκα Κάμπελ λίγο πριν καταρρεύσει έξω από το σπίτι της, μετά τα διαδοχικά χτυπήματα με μαχαίρι από τον σύντροφό της Μάικλ Ορμάντι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο λίγο έξω από το Λίβερπουλ στη Βρετανία και οι λεπτομέρειες που βγαίνουν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της δίκης, έχουν σοκάρει τη βρετανική κοινή γνώμη.

Θύμα και θύτης διατηρούσαν σχέση, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να εμπόδιζε τον 34χρονο Ορμάντι από το να συνευρίσκεται και με άλλες γυναίκες. Όπως κατέθεσε μία μάρτυρας στο δικαστήριο, τον γνώρισε το βράδυ της δολοφονίας σε μια παμπ και οι δυο τους βρέθηκαν σε ένα ξενοδοχείο όπου ήπιαν ποτά και κατέληξαν να κάνουν σεξ.

«Κάναμε σεξ, κοιμηθήκαμε και αργότερα έφυγα. Πήγα σπίτι και μετά στη δουλειά μου, ενώ εκείνος μου έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να τακτοποιήσει κάτι. Όταν είδα στις ειδήσεις τις λεπτομέρειες της δολοφονίας σοκαρίστηκα γιατί κατάλαβα ότι το θύμα ήταν η γυναίκα που πριν λίγες ώρες μου είχε δείξει σε φωτογραφία», εξήγησε η συγκεκριμένη μάρτυρας.

Από τη νεκροψία, προέκυψε ότι η 32χρονη Κάμπελ είχε μαχαιρωθεί συνολικά 18 φορές και ότι το καθοριστικό χτύπημα που έκοψε το νήμα της ζωής της ήταν μια μαχαιριά στο στήθος.

Κατά την απολογία του, ο Ορμάντι είπε στο δικαστήριο ότι το θύμα ήταν αυτό που του επιτέθηκε με μαχαίρι όταν μπήκε στο σπίτι του. Ισχυρίστηκε ότι την χτύπησε σε φάση αυτοάμυνας και κατηγόρησε τις Αρχές ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν είχαν κάνει τη δουλειά τους μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν σε καβγά των δύο μέσα σε μια παμπ, η Κάμπελ του πέταξε ένα παπούτσι.

Το ζευγάρι διατηρούσε σχέση για περίπου 4 μήνες.

